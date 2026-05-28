"Le voy a destrozar la vida": la amenaza de Pablo Iglesias a un exempleado de Canal Red

El funcionamiento de Podemos y de su aparato mediático, Canal Red, ha demostrado la hipocresía inherente a su discurso. Mientras enarbolan la bandera de los trabajadores y de los salarios dignos, sus trabajadores, tanto los del partido como los de su televisión, llevaban "orfidales en el bolso" debido a los frecuentes ataques de ansiedad que sufrían. A esta práctica para sobrevivir en el entorno de Iglesias se suman, al menos, "tres hospitalizaciones durante la jornada laboral en Canal Red".

Y lo más llamativo: un Pablo Iglesias amenazando a un extrabajador del medio que había demandado a la empresa. Según Sergio Gregori, Pablo Iglesias se dirigió al abogado de Gregori y le dijo: "Si usted fuera un buen abogado le recomendaría a su cliente que cesase todas las acciones contra la empresa porque, si no, le voy a destrozar la vida".

El documental que ha producido Furor TV sobre el clima laboral en Podemos y Canal Red deja pocas dudas sobre las dinámicas de trabajo en el partido y en su brazo mediático. Tal es la crudeza de algunos testimonios que Pablo Iglesias, a través de Canal Red, amenazó con medidas legales por el documental. Si en el primero se desvelaban las tendencias autoritarias de Iglesias y las dudas que generaba un Pablo Iglesias que mostraba un talante pacífico y conciliador dentro de la izquierda, en el segundo y en el tercero de Romper el bloque encontramos la miga y las acusaciones más serias sobre la terrorífica cultura laboral en Podemos y en Canal Red. Quizá, más que Romper el bloque podría haberse llamado Podemos SL.

La dura vida del trabajador en Podemos SL

En el segundo capítulo se describe cómo afloraron los procederes soviéticos en el seno de Podemos y Canal Red. Los testimonios hablan de "Podemos SL". El mapa de estos relatos lo componen el abogado laboralista y exmiembro de Podemos Fran Suárez, el exdiputado de Podemos en La Rioja Germán Cantabrana, la extrabajadora de Podemos Lorena Pérez, el cofundador de La Tuerka Pablo Gabandé, el extrabajador de Podemos Peter Ros y la activista de izquierdas Aymé Román, entre otros.

Todo empieza con unas declaraciones de un Iglesias antiguo reclamando para los eurodiputados de otros partidos lo mismo que se aplicaba en Podemos, tres salarios mínimos. "Lo primero que vamos a hacer es sugerir a nuestros colegas lo mismo que hemos hecho nosotros: tres salarios mínimos españoles", dice Iglesias. Luego, añade: "Si le digo a mi madre, y tengo dos carreras y hablo idiomas, que van a pagar 8.000 euros al mes me va a decir que eso tiene que ser de drogas o de delincuentes".

No obstante, en Podemos SL, según Fran Suárez, "vulneran los derechos de los trabajadores todos los días". Este abogado reconoce que aunque fuese miembro del partido representó a diversos trabajadores damnificados. Durante su labor hizo un hallazgo importante: "Me voy dando cuenta de que hay un montón de sentencias que declaran que Podemos vulnera derechos fundamentales".

Germán Cantabrana cifra "la muerte de Podemos en 2017 tras una guerra de tres años". Entonces, "se convierte en un partido jacobino". La primera muestra de estas prácticas se concreta en una sentencia en la que condenan a Podemos a indemnizar a Cantabrana con 160.000 euros por vulnerar derechos fundamentales.

De estas dinámicas hay que pasar a un aspecto que roza lo anecdótico, pero no es menor. Y es que Pablo Gabandé, uno de los fundadores de La Tuerka, reconoce que "cariñosamente llamábamos a Pablo Iglesias amado líder". "En ese momento nos podíamos reír de Kim Jong-un y a Pablo Iglesias le hacía mucha gracia, pero sus acciones no tenían réplica nunca".

Lorena Pérez relata que ella se encargaba de gestionar las donaciones de los diputados de Podemos al partido. "Los cargos públicos tenían un compromiso firmado que les obligaba a donar parte de su sueldo", apunta; y agrega: "A mí me tocaba por mi trabajo gestionar esas donaciones, y hacer mi trabajo era un ataque para ellos". Es decir, a los cargos no les hacía tanta gracia quedarse con esos tres SMI de los que Iglesias presumía. En ese sentido, comenta: "Ha habido responsables que me han gritado y amenazado por pedir lo que formaba parte de mis funciones". Lo peor es que "cuando lo trasladaba a mis superiores nadie movía un dedo".

En Podemos, el Comité de Seguridad tomó el aspecto de Comité de Salvación Pública de la Revolución Francesa, ya que, en palabras de Suárez, "cometía lawfare" para asegurarse la expulsión de los trabajadores y cargos incómodos. "Eran ellos quienes juzgaban para justificar o legitimar actuaciones que no eran legales".

Gabandé, por su parte, cuenta que "a veces había sueldo y a veces no"; también reconoce que "las condiciones eran durísimas y los trabajadores estaban con orfidales". En este punto coincide con Lorena Pérez. El primero explica que "la peña se medicaba para poder trabajar" y admite que en otros partidos "no lo hacían así". Lorena Pérez sigue esa línea y confiesa que lo vivió en sus propias carnes: "Todos sabíamos que llevábamos Orfidal en el bolsillo para tomarlo en cualquier momento porque nos podía dar una crisis de ansiedad, ya que las tensiones y la manera en que se dirigían a los trabajadores eran muy insultantes". Para muestra, un botón: Pérez cuenta que en unas elecciones "culparon al responsable de grafismo del mal resultado porque el logo era muy pequeño".

La tiranía y despotismo de Iglesias

Asimismo, asevera que tuvo que ir al médico por "las náuseas y la falta de apetito". "Empiezo a estar muy triste, y empiezo a tener muy poca vitalidad, y a enfrentarme de forma muy pasiva ante la vida y tengo pensamientos chungos para conmigo". Pero no todo podía sobrellevarse con los ansiolíticos, pues Aymé Román argumenta que su compañera Paola "es la tercera persona que conozco que ha tenido que ser hospitalizada durante su jornada laboral en Canal Red".

El tercer capítulo apunta directamente a Pablo Iglesias. El que fuera su mano derecha en Canal Red, Sergio Gregori, acabó demandando a la empresa por acoso laboral. Dice que le hicieron "mobbing" (acoso laboral). "Me proponen que me vaya yo de Canal Red y que, a cambio, hagamos un acuerdo mercantil, y me proponen que haga un vídeo con Pablo Iglesias en el que hablamos de nuestras diferencias". Como ese acuerdo no se firmó, "el gerente me plantea que voy a estar en una esquina con un ordenador viejo haciendo artículos sobre las conexiones que se hacían en mi programa".

Ese gerente, según Gregori, es Guillén Carroza. "Con sueldo de Canal Red se encarga de organizarle la vida a Pablo Iglesias, desde las comidas con Irene Montero hasta recoger a los niños del cole", cuenta. "Pablo está acostumbrado a una vida como si siguiera siendo vicepresidente", explica.

Todo culmina en ese tercer capítulo con un Pablo Iglesias muy expuesto. Tras la denuncia que interpuso Gregori a Canal Red, Iglesias se encaró con el abogado de Gregori y le dijo: "Si usted fuera un buen abogado le recomendaría a su cliente que cesase todas las acciones contra la empresa porque, si no, le voy a destrozar la vida".