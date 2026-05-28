María San Gil regresa a la sede del PP para el documental de Iñaki Arteta sobre Gregorio Ordóñez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este jueves a María San Gil, exlíder del PP vasco que abandonó el partido por la política antiterrorista de Mariano Rajoy, continuista con la negociación de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista. El partido ha mostrado su satisfacción por volver a acogerla en la sede de la calle Génova para asistir a la proyección del documental 'Esta es una historia real' de Iñaki Arteta sobre Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 31 años.

Es un "documental necesario", ha destacado Feijóo tras la cita, que ha dicho de 'Goyo' que representaba "la esperanza del Euskadi que pudo ser". El presidente del PP ha destacado el testimonio y el compromiso de San Gil en la defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo y la "crudeza" con la que relata en el documental los años más duros de ETA y la "socialización del sufrimiento".

Feijóo ha puesto en valor su trayectoria como una de las voces que "nunca se callaron" frente al terrorismo y como "referente moral", ensalzando la labor del cineasta Iñaki Arteta por "dar voz a quienes no la tenían" y por mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo a través de documentales. El presidente del PP ha reivindicado la figura de Gregorio Ordóñez como símbolo de "claridad moral y autenticidad" frente al terrorismo de ETA.

Frente al actual Gobierno que pacta con Bildu, al que este jueves una diputada del PP ha hecho frente, Feijóo ha criticado los intentos de "imponer el olvido y el silencio" sobre lo ocurrido en el País Vasco durante décadas, en una estrategia para que las nuevas generaciones "vivan en un mundo en el que el nombre de Gregorio Ordóñez no signifique nada".

"Su memoria seguirá teniendo un enorme significado para los demócratas españoles, ha dicho, denunciado que "los herederos de sus asesinos" forman hoy parte de "la dirección política del Estado" y ha lamentado que se intente construir un "relato sesgado, mutilado y en sordina" sobre la historia del terrorismo en España.

Feijóo ha rechaza que se pretenda presentar a los terroristas como "hombres de paz" y "torcer la verdad y prostituir la memoria" de las víctimas "por poder, por ideología o sencillamente por dinero". Por último, ha trasladando el respaldo del Partido Popular a las víctimas del terrorismo y a quienes mantienen "encendida la llama del recuerdo".