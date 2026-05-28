Óscar Puente: "Se quiere derribar a un Gobierno con métodos no democráticos"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que en numerosas ocasiones ha reivindicado su perfil como jurista, ha vuelto a cargar contra el Poder Judicial en plena cascada de causas que rodean al PSOE, tras la entrada de la UCO en la sede de Ferraz este miércoles. Desde los pasillos del Congreso, el ministro ha denunciado que "se quiere derribar a un Gobierno con métodos no democráticos", al tiempo que ha negado la existencia de una supuesta cloaca socialista.

Puente también ha arremetido contra los "calendarios" judiciales, en alusión a los tiempos marcados por la Justicia, las "filtraciones" de causas bajo secreto y lo que considera la "utilización" política de estas por parte de la oposición. "Esto el PSOE ni lo va a consentir ni va a doblegarnos", ha afirmado, instiendo en que las investigaciones que afectan al entorno del presidente —como el caso de su hermano, el de su esposa o el registro de Ferraz— responden a una estrategia para erosionar al Ejecutivo por vías ajenas a las urnas.

En la misma línea, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha elevado el tono al refugiarse en el discurso del lawfare y ha calificado de "absoluto show" el operativo policial desplegado en la sede socialista de la calle Ferraz, todo ello mientras insiste en proclamar su respeto a la Justicia.

Desde el PSOE mantienen la estrategia de cerrar filas y rechazar cualquier atisbo de responsabilidad, bajo la premisa de que admitir irregularidades supone agravar el daño político. En esa línea, los socialistas, siguiendo el criterio de Pedro Sánchez, han salido en defensa de la gerente del partido, Ana Fuentes, investigada en la causa. "Es una persona que ha hecho un buen trabajo fiscalizando las cuentas del partido y no tenemos ninguna razón para dudar de su honestidad", ha defendido el ministro Puente.

El PSOE ha remitido un comunicado en el que se desmarca de cualquier conducta delictiva que se podría desprender del auto del juez Pedraz conocido ayer y que señala al presidente Sánchez como "el One" de las cloacas socialistas. Niegan de forma tajante haber "ordenado, amparado o cooperado en ninguna de las conductas delictivas" que investiga el juez Pedraz, tras la orden que permitió la entrada de agentes de la UCO en la sede socialista de Ferraz. La formación socialista sostiene que no existe implicación alguna por parte del partido en los hechos investigados.

Aseguran que la solicitud de documentación fue atendida con "plena colaboración" y que el operativo se prolongó hasta aproximadamente la media noche. El partido subraya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario y que, por tanto, no realizará valoraciones adicionales hasta que se levante dicha condición.

Los socialistas insisten en que son los primeros interesados en el esclarecimiento de los hechos y recalcan su "respeto absoluto a la Justicia" y su compromiso de actuar con contundencia ante cualquier comportamiento irregular.