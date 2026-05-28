Ofensiva del PP para recuperar el expediente policial 'desaparecido' sobre los vuelos irregulares de Plus Ultra

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha traído una cascada de escándalos imposibles de asumir para el Gobierno y el PSOE. El rescate de Plus Ultra está bajo la lupa, incluida la falta de diligencia de algunas instituciones para enterrar el asunto. Después de que la compañía fuera rescatada, la Guardia Civil investigó irregularidades en sus vuelos, pero el expediente quedó en suspenso de forma abrupta, lo que ha llevado al PP a actuar.

El grupo de Ester Muñoz ha presentado una propuesta, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, firmada entre otros por el diputado Pedro Muñoz Abrines, para exigir al Gobierno el expediente elaborado por la unidad Ares de la Guardia Civil sobre la operatividad de la aerolínea. Había sospechas por el sobrepeso registrado en sus vuelos, supuestamente asociado al combustible, y la falta de titulación adecuada de sus pilotos.

El equipo de la Benemérita abrió expediente a la compañía por posible riesgo de seguridad en sus operaciones, ya que transportaba más capacidad de la permitida (dadas las sospechas de blanqueo, ahora cobra mayor importancia conocer su equipaje), y volaba con pilotos en prácticas sin supervisión de los titulares, algo prohibido. Lo hacían falsificando informes y documentos para ocultar las irregularidades.

Las conclusiones de la investigación se trasladaron a la fiscal Pilar Rodríguez, a la que la fiscal jefe de Madrid acaba de abrir expediente por el caso Plus Ultra. Rodríguez decidió no investigarlo, por lo que la Guardia Civil remitió el expediente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), con la que iba a mantener una reunión para hablar del asunto. El encuentro no se habría celebrado porque la unidad fue desmantelada y el expediente, desaparecido.

Por todo esto, el PP exige conocer "quien tomó la decisión formal de disolver el equipo Ares; con qué motivación escrita y quién lo autorizó". También exigen conocer si, finalmente, se "celebró alguna reunión de traslado del expediente a AESA, tal y como, al parecer, estaba programada"; con qué material y, en caso de que no, "¿por qué?".

Preguntan también si AESA llevó a cabo actuaciones sobre el expediente de la Guardia Civil, dónde se encuentra ese dossier, y las comunicaciones entre Interior, la Fiscalía, AESA y la Guardia Civil sobre el período investigado, que va desde 2022 a 2025. En cuanto a la imputación de Zapatero, reclaman conocer si hay relación entre la decisión de cerrar Ares y la mediación del expresidente en el rescate de Plus Ultra.

El despacho de Zapatero

La imputación de Zapatero trajo consigo el registro de su despacho, en el que se incautó un alijo de joyas de valor incalculable. El PP pregunta también en el Congreso si esa oficina "se está pagando, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente, un alquiler al Partido Socialista, como arrendador", ya que el edificio pertenecería al PSOE. En caso de que así sea, "a cuánto asciende la cantidad mensual o anual que se abona al Partido Socialista en concepto de renta por el arrendamiento de la citada oficina".