Sánchez solicita comparecer en el Congreso para hablar de los escándalos que salpican al PSOE

Con la resaca del registro practicado por la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede federal del PSOE en Ferraz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso para informar sobre la situación política derivada de las últimas investigaciones judiciales que cercan al Ejecutivo y al partido, según fuentes gubernamentales.

La decisión llega en plena escalada de presión política y judicial sobre La Moncloa y busca aplacar las exigencias de sus socios de investidura, que venían reclamando explicaciones públicas desde la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez intenta así ganar oxígeno parlamentario en el momento de mayor desgaste de la legislatura.