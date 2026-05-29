Cerdán intentó colocar a Leire Díez como jefa de gabinete de la Sepi para controlar por completo su presupuesto

El juez Santiago Pedraz no tiene ninguna duda del papel de absoluto liderazgo de Santos Cerdán sobre la cloaca del PSOE y, simultáneamente, sobre la trama Sepi. Su investigación y la desarrollada por la UCO llegan a evidenciar movimientos de la más absoluta osadía por parte del que fuera mano derecha plena de Pedro Sánchez y supuesto relevo regenerador de la labor de José Luis Ábalos. Hasta el punto de que meses antes de que empezase a estallar la trama Koldo con la destitución de Ábalos como ministro, Cerdán se atrevió a pretender situar como jefa de gabinete de la Sepi a la propia comandante de la cloaca, Leire Díez. La operación, por su obscenidad y visibilidad, quedó paralizada.

El juez Pedraz señala que "de la actividad indagatoria llevada a cabo sobre el material incautado como consecuencia del citado auto de fecha 10.12.2025, se ha puesto de manifiesto de manera indiciaria la participación de Santos Cerdán León en la actividad criminal antedicha, actuando junto al resto de integrantes de Hirurok y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior". Era el jefe, como siempre afirmó Leire Díez en sus presentaciones a los informadores de los que pretendían obtener datos con los que atacar a jueces, la UCO, fiscales y periodistas. "En este sentido, estos elementos vincularían a Santos con decisiones de un carácter más estratégico, como pudiera ser la ubicación de algunos de los investigados en puestos que consideran relevantes en el seno de la Administración pública o la presentación e inicio de un proyecto común entre ellos", añade el juez. Y "lo anterior, sin perjuicio de que, en determinados momentos, también se haya podido vincular a Santos con actuaciones concretas enmarcadas en las operativas investigadas".

"Existen elementos documentales que permiten fijar contactos entre Vicente Fernández y Santos Cerdán ya en el año 2018, marcados por el interés de Santos Cerdán en que Vicente Fernández (y tras su salida, Leire Díez Castro) mantuviera su capacidad de influencia y decisión en la SEPI (de la que aquel fue presidente entre el 23.06.2018 y el 04.10.2019, fecha en que dimitió por su imputación por prevaricación en el caso Aznalcóllar)". Aquellas maniobras dieron paso a otra más obscena y visible: "No obstante, a pesar de estas gestiones, el 3 de marzo de 2021 se nombró a Belén Gualda como nueva presidenta de la Sepi. Leire y Vicente habrían mantenido contacto, luego una relación personal, desde el año 2019, cuando la primera desempeñaba funciones como responsable de Comunicación de Enusa (empresa pública participada por la Sepi) y Vicente era presidente de la Sepi. Posteriormente, a través de Santos, Leire y Vicente habrían conocido a Antxón, a finales del año 2020, constando múltiples comunicaciones a partir de 2021 que dejan constancia de las reuniones mantenidas por estas cuatro personas", explica el juez. Y "se debe resaltar un mensaje de 20 de enero de 2021 de Leire y Vicente para que estuviese 'tranquilo con lo que iniciamos ayer', ya que lo importante era 'saber que todos estaban alineados correctamente'".

Al día siguiente, Leire mandó un mensaje a Santos Cerdán para arbitrar la posibilidad de tranquilizar la situación de Vicente Fernández en el que le hace saber: "Lo está pasando mal" por "la situación y el tiempo que ha pasado", así como porque "le angustia que María Jesús no lo tome bien" (posiblemente en referencia a María Jesús Montero). Es decir, que al menos parte de la información le estaba llegando a Montero.

"El 11 de febrero Santos Cerdán, Vicente Fernández y Leire Díez se reunieron de nuevo y Leire le hizo llegar a este último un mensaje en el que se recogía: 'No merece la pena arriesgar con lo que hemos empezado hoy'", apunta el juez. Pero la gran operación para coordinar la SEPI, su presupuesto, sus contratos y a Leire llegó más tarde: "Tras el nombramiento de Belén Gualda, el 3 de marzo de 2021, como nueva presidenta de la SEPI, el 'grupo' intentó que Leire fuera nombrada jefa de su gabinete para 'recuperar el control de Sepi. Aunque tenga que ser yo la que hable con el superjefe'. No obstante, al igual que Vicente, Leire tampoco logró ocupar ningún cargo en el citado organismo. En su lugar, acabó siendo contratada en Correos en noviembre de 2021".

"Vicente fue contratado por la mercantil Servinabar el 1 de junio de 2021, fecha en la que se creó el grupo de Threema, denominado 'Hirurok' (en su traducción al castellano 'Nosotros 3'), del que habrían formado parte Vicente, Antxón y Leire, principal vía de comunicación entre ellos. Es a partir de esa trama, en la que se atribuye un papel superior a Santos Cerdán, cuando este habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, en abril de 2024, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros del partido o de la familia del presidente del Gobierno", concluye el juez.