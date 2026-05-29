Regularización masiva, una pieza del golpe de Estado

El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a entregar los informes sobre el impacto de la regularización masiva en el censo electoral. Se trata de una nueva confirmación del propósito electoral de dicha regularización, una operación que en un plazo más que breve alterará los resultados de los comicios. Es decir, es una regularización masiva y los preparativos de pucherazos en masa. De hecho estamos ante una innovación en la materia criminal de corromper el sistema electoral y cambiar por la fuerza el signo de las urnas.

De modo que la regularización masiva de inmigrantes sin exigir ni siquiera sus antecedentes penales y policiales no sólo supondrá un previsible aumento del número de delitos y mayor inseguridad ciudadana sino que tendrá efectos muy notorios también en las contiendas electorales, desde las municipales a las generales, pues muchos de los inmigrantes podrán votar en las legislativas en el plazo de dos años. La maniobra está clara. Tal vez el PSOE pierda las próximas generales y carezca de los apoyos separatistas y proetarras necesarios para despreciar por segunda vez la voluntad popular y apalancarse en el poder. Pero en las siguientes elecciones contará con una bolsa de nuevos votos cultivada entre los regularizados recientes que le permitirá recuperar el poder.

Que los informes sobre el efecto en el censo de la regularización se hayan declarado secretos es una medida propia de una dictadura, una cacicada del mismo porte que la propia regularización y una prueba de las intenciones delictivas del Gobierno de Sánchez, dispuesto a reventar el sistema electoral en su propio beneficio. Sin rodeos. Igual que ordenó que se desactivaran las causas contra su familia llevándose por delante a jueces y fiscales.

Sánchez no conoce límites y está dispuesto a forzar las instituciones a su antojo y en su beneficio. Alterar el censo no le causa el más mínimo problema. Para ello ha sido capaz de convertir España en la puerta de entrada a Europa de todas las mafias del mundo y de los criminales de la peor calaña, todos ellos camuflados en una regularización con la que Sánchez presume además de perfil "humanitario". Tal patraña, convenientemente amplificada por los medios adictos, oculta la evidencia de que la regularización es parte del golpe de Estado sanchista.

Las consecuencias a corto plazo de la regularización se advertirán en las calles, contribuirán a destrozar (más) los servicios públicos y además tendrán que ser financiadas por los perjudicados, esa clase media española cada vez más empobrecida, masacrada fiscalmente y que contempla horrorizada la corrupción sin límites del socialismo y sus maniobras para impedir la alternancia.