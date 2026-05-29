El Gobierno se niega a entregar los informes sobre la regularización masiva que afecta al censo

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue, a día de hoy, negándose a facilitar los informes técnicos y jurídicos en los que se basó para aprobar la regularización masiva de un millón de personas, cifra reconocida por la propia secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. El Ejecutivo declaró "secretos" la mayor parte de los documentos hace tres semanas, pero el PP exigió conocer esa orden y los informes, sin éxito.

En una propuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se acusa al Gobierno de "obstaculizar el ejercicio de las funciones de control parlamentario reconocidas a los miembros de las Cortes Generales por la Constitución". Recuerdan que se han limitado a decir que "no le consta la existencia" de determinados informes, y los más sensibles los han declarado "secretos" sin aparente justificación, y sin concretar su alcance.

La regularización masiva lleva más de un mes en vigor, lo que ha generado un auténtico caos por la falta de información previa para lograr los permisos de residencia. Ayuntamientos y entidades colaboradoras, como las ONG, se han visto completamente desbordados ante la avalancha de solicitudes, lo que ha provocado en muchos casos ausencia de controles.

La polémica surgió también por la negativa a pedir los antecedentes policiales, sí los penales después del revuelo generado, y por regularizar a inmigrantes en prisión preventiva que pueden ser después condenados. A esto se suma la alteración del censo, ya que los regularizados podrán votar en las elecciones municipales y, en el plazo de dos años, muchos de ellos pueden obtener la nacionalización para participar en unas generales.

Por todo esto, el PP dio la voz de alarma y exigió, como mínimo, transparencia, lo que no se ha producido. De ahí que el grupo de Ester Muñoz en el Congreso haya presentado una batería de preguntas, de nuevo, para reclamar al Gobierno los informes solicitados ya hace semanas, como la evaluación de riesgos hecha por los organismos competentes, los avisos de la Policía sobre que el proceso podía ser un coladero y las advertencias hechas por la UE al respecto.

Nada de eso ha sido facilitado, por lo que el PP sospecha, incluso, su inexistencia en algunos casos. De ahí que pregunten si existen informes previos a la aprobación de la regularización, en qué datos se basaron para aplicarla y qué organismos afectados fueron consultados. El partido recuerda, además, que el Gobierno justificó su negativa también en que el proceso estaba en "fase de tramitación", a pesar de estar ya aplicándose.

Por último, exigen "una copia íntegra del Acuerdo o Resolución del Consejo de Ministros —con indicación expresa de su fecha— por el que se declara "secreta" o "reservada" la documentación solicitada", dadas las sospechas de que pudo haberse aplicado con posterioridad, una vez solicitada la documentación por parte del PP.