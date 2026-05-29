El Gobierno vasco promete un espacio para las víctimas de ETA en la futura piscifactoría de lenguados de Lemóniz

Las instalaciones de la frustrada central nuclear de Lemóniz, en Vizcaya, albergarán un espacio dedicado a la memoria de las víctimas del terrorismo asesinadas por ETA durante la campaña de la banda contra un proyecto que nunca llegó a entrar en funcionamiento.

La central comenzó a construirse en 1972 y las obras quedaron oficialmente paralizadas en 1984. Durante esos años, ETA convirtió el proyecto en uno de sus principales objetivos y asesinó a cinco personas vinculadas a la central: el guardia civil Andrés Guerra, los trabajadores Alberto Negro y Ángel Baños, el ingeniero jefe José María Ryan y su sucesor, Ángel Pascual.

Uno de los crímenes que más conmocionó a la sociedad española fue el secuestro de José María Ryan en enero de 1981. ETA exigió la paralización de las obras y, tras una semana de cautiverio, asesinó al ingeniero de un disparo en la nuca. Apenas un año después, la banda terrorista mató también a su sustituto, Ángel Pascual.

Ahora, los terrenos de la antigua central afrontan una nueva etapa. El Gobierno vasco y la empresa Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig, impulsan un proyecto acuícola para la cría de lenguados que movilizará 170 millones de euros de inversión público-privada durante la próxima década. La iniciativa prevé la creación de 200 empleos directos y una producción anual de 3.000 toneladas.

Víctimas de ETA y la activista Gladys

La cuestión de la memoria de las víctimas llegó este viernes al Parlamento Vasco. La diputada de Vox Amaia Martínez preguntó al Ejecutivo de Imanol Pradales qué medidas adoptará para que las instalaciones sean reconocidas como un lugar de memoria de la actividad criminal de ETA.

Durante su intervención, Martínez recordó los nombres de Andrés Guerra, Alberto Negro, Ángel Baños, José María Ryan y Ángel Pascual, asesinados por la banda terrorista por su vinculación con la central nuclear. A su juicio, todos ellos merecen "permanecer en la memoria colectiva como víctimas inocentes de una tragedia tremendamente injusta".

La parlamentaria también mencionó a Alberto Muñagorri, que resultó gravemente herido cuando tenía diez años tras la explosión de una bomba colocada por ETA en un almacén de Iberduero, la empresa promotora de la central, en Rentería (Guipúzcoa).

Por parte del Gobierno vasco, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, aseguró que la memoria deberá ocupar "un lugar" en el futuro de los terrenos de Lemóniz. La consejera señaló que ese recuerdo incluirá tanto a las víctimas de ETA como a Gladys del Estal, la activista antinuclear fallecida en 1979 por el disparo de un agente de la Guardia Civil en una protesta celebrada en Tudela.