El "modelo bidimensional" de Tezanos por el que siempre infla al PSOE en las encuestas

Este viernes está previsto que el CIS publique una nueva encuesta sobre intención de voto, en la que es previsible que el PSOE siga ganando al PP, a pesar de la catarata de escándalos que no dejan de sucederse, incluida la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el registro de 14 horas a la sede del PSOE en Ferraz. El PP presentó una querella por la vía penal contra el presidente del organismo, José Félix Tezanos, por manipular las estadísticas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

En el texto, denuncian el llamado "modelo bidimensional inercia-incertidumbre Alaminos-Tezanos", ideado por el presidente del organismo para justificar unos datos que carecerían de rigor científico, y que rompen el método empleado hasta ahora por el CIS, además de ir en contra de todas las encuestas publicadas por las empresas demoscópicas.

El objetivo sería condicionar la opinión pública para influir en las elecciones, de ahí que el partido de Alberto Núñez Feijóo interpusiera la denuncia. Este modelo, según denuncia el PP, "carece de validación externa, no es utilizado por ningún instituto independiente y no ha sido contrastado científicamente".

Desviaciones de entre 8 y 14 puntos

En la querella, el partido recuerda que Tezanos siempre favorece al PSOE en sus sondeos: ocurrió en las elecciones a la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid de 2021, donde el CIS presentó una desviación de 14 puntos a favor del PSOE frente al PP o en las de la Junta de Andalucía de 2022, donde la desviación fue de 9 puntos en favor del PSOE.

En las elecciones municipales de 2023 el error global fue de casi 8 puntos en favor del PSOE, mientras que en las de Baleares del año 2023, la desviación fue de casi 15 puntos, otra vez en favor del PSOE. En las generales de 2019 y 2023, el CIS llegó a asignar hasta 20 escaños más al bloque gubernamental. En las de Galicia de 2024, la desviación fue de 10,5 puntos a favor del PSOE y en las europeas de 2024 el error fue de 8,97 puntos, nuevamente inflando al PSOE.

"Indicios de criminalidad"

El PP habla en la querella de "indicios racionales de criminalidad", "manipulación estructural", "cortina metodológica opaca" o "presentación sesgada de resultados". Recuerdan que Tezanos procedía de la dirección política del PSOE, partido del que ha sido militante durante décadas y en cuya Ejecutiva ocupó cargos relevantes inmediatamente antes de su designación.

Es, además, presidente de la Fundación Sistema y director de las revistas Sistema y Temas para el Debate, publicaciones de marcado carácter político e ideológico alineadas con el PSOE y subvencionadas con fondos públicos desde 2019, lo que supone un "conflicto de intereses estructural". Recuerdan, también, sus manifestaciones públicas a favor del PSOE y en contra de otros partidos.

Desde la llegada de Tezanos al organismo, se ha externalizado el trabajo de campo en favor de Tragsatec, empresa pública sin experiencia ni objeto social en estudios sociológicos, según recoge el PP en la denuncia. Y se ha incrementado de forma desproporcionada el número de entrevistas y el gasto, "sin mejora alguna en la precisión de los resultados".