La reacción de El Xokas al ver el vídeo de Libertad Digital sobre las joyas de Zapatero

El Xokas ha reaccionado al vídeo que publicó Libertad Digital sobre la incautación de las joyas en el despacho de Zapatero. A la estupefacción le ha seguido la rabia. Y es que el hecho que ha puesto al expresidente en el foco de la trama de corrupción de Plus Ultra, y que a estas alturas ya podría llevar su nombre, significa que Zapatero escondía un tesoro cuya tasación oficial aún no se ha llevado a cabo, pero que podría oscilar en torno a los tres o cuatro millones de euros. Ante el argumento del expresidente sobre el origen de las joyas, que decía que se trataba de una herencia de la abuela de su mujer, Sonsoles Espinosa, El Xokas se pregunta: "¿Quién era su p**a abuela?, ¿Cleopatra?"

Y es que el vídeo de LD que ha realizado Ana Mateu es una entrevista con el joyero Ignacio Torres en la que sostiene que "es materialmente imposible que las joyas de Zapatero valgan 30.000 euros". Torres explica que "siendo las piezas de calidad baja el valor sería de un millón de euros". El joyero atribuye que si la calidad fuese alta, la cifra podría "ascender a los cuatro millones de euros". Ante semejante cantidad, El Xokas señala que "me estoy mareando un poco y me están entrando sudores". Sobre José Luis Rodríguez Zapatero afirma "este tío tenía en una caja fuerte más joyas de lo que vale mi piso en el centro de Madrid". Y añade con vehemencia: "Tenía más pasta que la que tengo yo en mi piso que, encima, le he tenido que pagar la mitad a Hacienda".

Joyas, discos duros y agendas

El Xokas estalla cuando el vídeo se recuerda la argumentación de Zapatero: las joyas, según él, procedían de una herencia familiar. En ese instante, se pregunta: "¿Su p**a abuela quién era?, ¿Cleopatra? ¿Alguien me quiere decir quién era su abuela?, ¿no son socialistas? ¡Que compartan!"

Cuando el joyero comenta que el origen más verosímil es oriente, dice: "¡Las joyas perdidas de Palmira y Petra!" Sobre uno de los collares más fastuosos asevera que "podrían ser de una emperatriz", y se pregunta: "¿"Quién tiene esto en casa? Esto no lo tiene nadie". El Xokas concluye diciendo que es una "barbaridad" y que es "una de las mayores fumadas que en una caja fuerte hayan encontrado 103 piezas de joyería y relojes, 17 agendas, discos duros y tres teléfonos".

La UDEF intervino un 'botín' de joyas, pulseras, pendientes, relojes y piedras preciosas en un despacho de Zapatero. Dicho despacho fue registrado el pasado 19 de mayo por orden del titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el marco del caso Plus Ultra.