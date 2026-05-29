El triángulo amoroso de las cloacas

En aquella célebre carta que nuestro presidente escribió durante su retiro espiritual de cinco días, decía que era "un hombre profundamente enamorado". Lo irónico es que quizá sea precisamente el amor –o, al menos, una de sus variantes más políticamente inconvenientes– lo que acabe llevándoselo por delante. Porque el terceto emocional formado por María Jesús Montero, Vicente Fernández y Leire Díez no es solo una historia de alcoba entre socialistas: es el hilo suelto que puede acabar descosiendo la madeja de las cloacas de Ferraz ante el juez Pedraz.

Para entender lo que ha pasado, hemos de remontarnos a 2019, el año en que Fernández y Díez coincidieron en el ecosistema de la SEPI. Él presidía el organismo –adonde había llegado con el beneplácito de Montero–, mientras que ella trabajaba para Enusa, una empresa pública dependiente de la propia SEPI. Allí, según lo que ha trascendido de la investigación del juez Pedraz, comenzaron unos contactos que acabarían derivando en una relación sentimental.

Poco después, Fernández tuvo que dimitir por su imputación por el caso de la mina de Aznalcóllar y permaneció por un tiempo fuera del ojo público hasta mayo de 2021. A partir de este momento, pasa a estar contratado por Sevinabar, la célebre compañía que hoy aparece en el centro de las presuntas mordidas de Santos Cerdán en la obra pública.

Y es entonces cuando aparece la escena que hace a esta historia escabrosa. Según publicó en exclusiva esta casa, apenas tres meses después de entrar en Sevinabar, Vicente Fernández hizo vida de pareja con María Jesús Montero en un hotel del Cabo de Gata durante varios días de agosto de 2021. El problema es que, si las fechas conocidas son correctas, Fernández no solo estaba vinculado sentimentalmente a Montero, sino que presuntamente seguía manteniendo una relación con Leire Díez.

No obstante, la madre del cordero responde al hecho de que, según ha trascendido de la investigación sobre las cloacas del PSOE, Díez borraba todos los mensajes con Santos Cerdán para no dejar rastro. Sin embargo, no hacía lo propio con los mensajes que le mandaba a Fernández.

La consecuencia de esto puede ser demoledora para los socialistas, pues los mensajes que Díez no borró habrían permitido descubrir mucho más que una simple cadena de contactos: órdenes atribuidas a Santos Cerdán, gestiones para "ayudar al presidente", intentos de conseguir información sensible sobre investigaciones judiciales y una red de interlocutores formada por fiscales, mandos policiales y empresarios que apunta directamente al corazón de las cloacas de Ferraz.

La pregunta que parece inevitable es por qué borró sus mensajes con Cerdán y no hizo lo mismo con Fernández, y la única explicación mínimamente plausible responde a lo emocional. Díez sabía perfectamente que debía eliminar aquello que podía comprometerla, pero no fue capaz de destruir aquello que quería conservar. Le pesó más guardar sus recuerdos importantes que el riesgo de comprometer lo que estaba haciendo, así como el proteger una parte de su vida que borrar por completo sus huellas.

La gran paradoja de esta historia es que una mujer que, según lo investigado, habría estado dispuesta a chantajear a jueces y fiscales, a destruirlos personalmente e incluso utilizar vídeos sexuales íntimos como munición política, puede acabar cayendo por aquello que no supo borrar de sí misma. Había aprendido a eliminar las huellas del poder, pero no las de su propia vida. Y, al final, puede que sea esa grieta emocional, esa parte blanda que incluso los malvados conservan, la que acabe destruyendo al number one de todos ellos.