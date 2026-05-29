Moncloa purga la escolta de Begoña Gómez tras filtraciones y el incidente con Vito Quiles

El dispositivo de seguridad asignado a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sufrido una nueva reorganización en las últimas semanas después de que desde La Moncloa se hayan detectado supuestas filtraciones internas y desajustes en el operativo, según diversas informaciones publicadas por distintos medios.

De acuerdo con lo adelantado por ABC, el equipo de escoltas de Begoña Gómez ha experimentado varias modificaciones recientes, con la salida o relevo de hasta cuatro agentes. Según fuentes policiales citadas por este medio, uno de los agentes habría solicitado voluntariamente abandonar la Comisaría de Presidencia, mientras que otros tres habrían sido 'removidos' del dispositivo, pasando a otros destinos dentro del entorno de La Moncloa. La decisión se habría producido tras el incidente relacionado con el periodista Vito Quiles y la posterior denuncia por acoso.

El mismo diario también apunta a un clima de malestar interno entre algunos efectivos, que no compartirían la responsabilidad de los hechos que motivaron los cambios. Además, fuentes policiales citadas por el diario describen un sistema de seguridad que ha ido variando en los últimos meses, con rotaciones frecuentes y agentes que habrían dejado el servicio alegando 'incompatibilidad de caracteres', una fórmula habitual en estos dispositivos.

Investigación por filtraciones

En paralelo, informaciones publicadas por El Español señalan que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, habría apartado de sus funciones a cuatro agentes tras el episodio en el que Begoña Gómez fue abordada en el entorno de un restaurante en Torrelodones.

Según este medio, los agentes habrían sido reasignados a otros servicios tras el incidente, en el que se produjo un encontronazo con Vito Quiles durante un almuerzo en el restaurante EsPanis.

La incógnita de la escolta durante el incidente

Cabe recordar que Libertad Digital publicamos un elemento especialmente relevante: la ausencia visible de escoltas en el momento del encuentro con Vito Quiles.

En las imágenes difundidas no se apreciaba la presencia de agentes ni una reacción inmediata de un dispositivo de seguridad, algo que contrasta con otros dispositivos de protección más amplios desplegados en anteriores apariciones públicas de la mujer del presidente.

En paralelo, el juzgado de Madrid ha archivado provisionalmente la denuncia presentada por Begoña Gómez contra Vito Quiles por el dicho episodio ocurrido en Las Rozas. Tras analizar las grabaciones aportadas a la causa, el tribunal concluye que no se acreditan hechos con relevancia penal ni el "zarandeo" o la conducta violenta descrita inicialmente en la denuncia.