"¿Pero de qué se ríe este merluzo? Pues no se está mondando el muy…" Seguro que al ver a su portavoz oficioso, a Zapatero se le arquearía la ceja. Incontrolada. Perplejo el expresidente imputado. Es un suponer. Un pomposo Luis Arroyo se lo está pasando bomba. Gesticula. Se atusa el tupe. Un lenguaje corporal que, por excesivo, no es el más indicado cuando pretendes defender a alguien que va a sentarse delante de un juez. Su gestualidad acompaña al propósito de ridiculizar las investigaciones de la UDEF y el auto de José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional. El pasado 26 de mayo, su colega en las tareas de desinformación (Javier Ruiz del programa Mañaneros de RTVE) le da paso para que entre en directo. Le presenta como el portavoz no portavoz de Rodríguez Zapatero. "Está alucinado (afirma Arroyo para a continuación desdecirse) la palabra la pongo yo; no la pone él (refiriéndose al expresidente)". El publicista quiere fijar el primer mensaje e insiste. "Y ahora lo que vamos sabiendo de los informes de la UDEF está alucinando. ¿Cómo es posible que se le pueda atribuir ser la cabeza de una trama que controlaba los flujos financieros de manera jerarquizada? Es verdaderamente alucinante. Todo esto es un lawfare de libro", afirma un inflamado y muy alucinado portavoz.

Hacía tres días que Pedro Sánchez había ganado la moción de censura contra Mariano Rajoy -ese 1 de junio de 2018, fecha aciaga en nuestra historia- cuando le pregunté a Luis Arroyo como veía la situación política. El consultor no era de la banda del recién ungido líder socialista. No estaba en la pomada. "Tiene una oportunidad de cojones con cuatro cosas que haga. Pero no sé si sabrá" me contestó y añadió: "Si hace Valle de los Caídos, mujeres, mordaza (se refería a derogar la ley), presos (liberar a los de ETA)…". Estas líneas apresuradas que me envió en un mensaje describen con esa suficiencia del que está de vuelta de todo, el modo de hacer política de los gurús que pululaban alrededor de Zapatero (Luis Arroyo fue jefe de Gabinete de Miguel Barroso en la Secretaria de Estado de Comunicación). No le preocupan las infraestructuras, el plan hidrológico o las inversiones en investigación. Su interés es el marco mental que sitúe a los suyos frente a los otros. Por eso, lo primero que escribe es "Valle de los Caídos" y en efecto, a los ocho meses, el Gobierno socialista aprueba la exhumación de los restos mortales del dictador.

Lo que es el socialismo hoy en España empezó en el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero y el diputado Torres Mora fue uno de sus destacados propagandistas. "El PSOE comenzó a perderse el día que José Andrés Torres Mora regaló a todos los miembros de la ejecutiva socialista el libro de George Lakoff No pienses en un elefante" escribió Enric Juliana -adjunto al director de La Vanguardia- en marzo de 2012. "Olvidémonos del centro y de la falsa moderación", dice Lakoff, "lo importante es quién construye los mejores frames, los marcos mentales, las metáforas que logran articular el debate político, puesto que el hombre piensa siempre con imágenes". Valle de los Caídos; feminismo... Enfrente extrema derecha, machismo. Ajusta tu relato. Agrupa a los tuyos. Divide a la sociedad, enfrenta a los españoles. Progresismo frente a retroceso y pérdida de derechos. Esto es el socialismo realmente existente. En esto consiste el trabajo de los publicistas políticos a derecha y a izquierda. Entre ellos Luis Arroyo.

El problema surge cuando lo que tienes enfrente es un juez de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO o la UDEF. Entonces la cosa se complica. Corres el riesgo de desbarrar y hacerle un roto a tu representado. ¿Cómo creen ustedes que le sentará esto a su señoría? "A diferencia de los adefesios del juez Peinado, que ni siquiera sabe escribir, este juez ha cortado y ha pegado con elegancia los detalles que le proporciona la UDEF y respeta los interlineados, la gramática y la sintáctica. Pero no hay nada". Vamos que el portavoz le dice al juez que es un mandao sin criterio que "corta y pega" lo que le dice la Policía Judicial. Continúa: "¿Cómo es posible que, sin pruebas concretas que no sean conversaciones de terceros y movimientos de facturas entre tres o cuatro sociedades perfectamente numeradas y codificadas, la Fiscalía Anticorrupción (Luzón, siempre Luzón), la UDEF (que depende de ella) y el juez Calama se atrevan a poner al presidente en la cúspide de una red criminal?" Pues ya ves Luis, los jueces que son así de atrevidos. Algunos, hasta te condenan. Lo escribió un arrogante, e imprudente, Arroyo al día siguiente de conocerse el auto judicial contra Zapatero. Y por si no queda claro que al portavoz le va la provocación, se pregunta: "¿Será que su señoría ha descubierto que en los toros se fuma?" Lo dicho, un bocas.

Pero lo mejor estaría por llegar. En esa conexión con RTVE el portavoz termina advirtiendo de una posible prevaricación. "Arroyo, ¿él teme entrar en la cárcel?" le pregunta Javier Ruiz. Respuesta: "Je, je, je. Yo no le he preguntado ¿presidente, temes entrar en prisión? Pero él si dice una cosa que decimos todos: ‘Oye, han condenado al fiscal general del Estado’. Cinco (esto lo pongo yo) magistrados a dos. Con un voto particular de dos magistrados tan válido como el de los otros cinco. O sea, que si se han llevado por delante al fiscal general sin una sola prueba, bueno cualquier cosa puede suceder. Eso creo que sí lo sabe. Que cualquier cosa puede suceder". Con portavoces como este…

Convencido de que el juez José Luis Calama sabe hacer algo más que un "corta y pega" de las investigaciones de la UDEF, llegará ese día en el que nuestro pizpireto portavoz deberá cumplir su promesa: "Como lo de Plus Ultra no puede demostrarse... al menos, en lo que se ve en el auto; si hay más, me coseré la boca-". Con bramante de 1,8 mm y que quede bien cerrada.