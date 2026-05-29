Puente anuncia que publicará un vídeo que desmonta las "falacias" del informe de la UDEF sobre Zapatero

Óscar Puente ha anunciado que publicará este jueves a partir de las 14:00 horas un vídeo en redes sociales para dar su versión sobre las informaciones que en los últimos días han publicado distintos medios acerca de presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas vinculadas al Ministerio de Transportes y a la empresa tecnológica Huawei.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, el ministro ha cargado duramente contra estas publicaciones, a las que se refiere como 'noticias' entre comillas, y ha cuestionado la veracidad de su contenido.

¿Habéis visto estas "noticias" estos días? Voy a colgar un vídeo a partir de las 14:00 explicando la realidad. Cuando ayer me referí a maniobras anti democráticas para derribar al gobierno, me refería también a ejemplos como este. Falacias contenidas en un informe policial que se… pic.twitter.com/SLmgAFqGz1 — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 29, 2026

En este sentido, Puente ha señalado: "¿Habéis visto estas 'noticias' estos dês? Voy a colgar un vídeo a partir de las 14:00 explicando la realidad. Cuando ayer me referí a maniobras antidemocráticas para derribar al Gobierno, me refería también a ejemplos como este. Falacias contenidas en un informe policial que se reproduce convenientemente por pseudomedios al servicio de la derecha de este país".

El mensaje supone un nuevo paso en la vejación del ministro contra parte de los medios de comunicación y sectores críticos del Gobierno, a los que recurrentemente acusa de estar difundiendo 'bulos' tan solo por informar acerca de todos los escándalos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Métodos no democráticos

Las declaraciones llegan apenas un días después de que el propio Puente denunciara públicamente lo que considera un intento de desestabilización institucional. En los pasillos del Congreso, el ministro aseguró que "se quiere derribar a un Gobierno con métodos no democráticos".

En ese mismo contexto, Puente volvió a cargar una vez más contra el Poder Judicial y defendió que las investigaciones que afectan al entorno del Gobierno están siendo utilizadas políticamente. En este sentido, criticó tanto los tiempos judiciales como la difusión de filtraciones, que considera interesadas.

Las informaciones sobre contratos y Huawei

El origen de la polémica se encuentra en varias informaciones publicadas por distintos medios –entre ellos El Confidencial, ABC y Vozpópuli– que recogen referencias incluidas en informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Según estas informaciones, en el marco de una investigación judicial habrían aparecido anotaciones manuscritas vinculadas a un presunto intermediario en las que se mencionan referencias a contratos públicos y a la empresa Huawei.

Entre los elementos citados por estos medios figuran supuestas referencias a un contrato de suministro de equipamiento tecnológico para la red de datos ferroviaria dependiente de ADIF, con un importe aproximado de unos cientos de miles de euros.

Los medios que han publicado estas informaciones sostienen además que dichas anotaciones forman parte de un atestado policial incorporado a una causa judicial.

Escándalos del Gobierno a diario

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión en el Ejecutivo, después de que se haya imputado al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que la UCO haya registrado la sede de Ferraz por la financiación ilegal a las cloacas.

Desde el Ejecutivo se insiste en denunciar lo que consideran un uso político de las causas judiciales, mientras que las investigaciones siguen avanzando y el desgaste del Gobierno cada vez es mayor.