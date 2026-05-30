Las tres pausas de un golpe

Al principio sólo era Koldo y un poco Ábalos, salpicado con el tráfico familiar de La Moncloaca y las denuncias de un tal Aldama. Luego el escándalo torrentiano del dúo que se puso pelo en un garito del hermano de Antonio Anglés, creció y llegó a prisión. Hasta Santos Cerdán, tan defendido, acabó entre rejas.

Poco a poco el monstruo se hizo irreductible: ¡todo es Sánchez! Y, de pronto, saltó la noticia de Plus Ultra: ¡todo es Zapatero! Y cuando el expresidente se convertía en actor principal, ¡zas!, redada de doce horas en Ferraz y entrada en la Dirección General de la Guardia Civil: todo es cloaca, el fango del PSOE.

Es lo que tiene un autogolpe de Estado, que necesita neutralizar muchas estructuras desde el mismo poder, las que no hayan sucumbido. Desde la declaración de independencia de Puigdemont, todo en España es un golpe de Estado. En realidad, desde mucho antes, allá por marzo de 2004, cuando Lee Harvey Oswald murió en un piso de Leganés, broma sin sombra de sonrisa compartida con Dieter Brandau hace dos décadas y que sólo pretendía denunciar que los crímenes sin resolver —¡qué decir de los amañados! — son enormes puertas sin vigilar que permiten repetir una y mil veces otros mil crímenes.

Pero ¿qué es un golpe de Estado? El del 23-F está demasiado interpretado en España. Hay libros más o menos periodísticos, de ficción y hasta biográficos; hay series y películas. Hay imágenes reales y frases icónicas. Y todo ello ha contribuido a asentar la idea de que un golpe se da en un día pegando tiros, aunque haya requerido años de preparación. Aquel golpe en nuestra memoria empieza con el "¡Quieto todo el mundo!" y, sobre todo, con el "¡Se sienten, coño!" del tejerazo. Y tras eso, los trenes de marzo, matanza en cuestión de minutos. Relámpagos cegadores. Y fin de las preguntas, porque en España lo importante es no crispar.

Un golpe de Estado acaba con un orden previo desde una facción, civil o militar, del propio Estado. En Cuba sería bienvenido, sobre todo si los cubanos fueran protagonistas; en una democracia, es el peor delito posible. El subtipo ante el que nos enfrentamos es el del autogolpe, desde el poder y con la intención evidente de perpetuarse. El ejemplo es Venezuela, referencia ético-política y caja fuerte del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE de Zapatero.

Sin un golpe, este Gobierno no podría mantener el poder: llegó por lo justo, nunca gana, no aprueba leyes, no presenta presupuestos, está en manos de siete partidos que lo sostienen sin más programa de gobierno que saciar el hambre que la ley les impone. Es una oveja sostenida en el poder por una manada de lobos. Y la oveja quiere seguir pastando caiga quien caiga. Y los lobos comiéndose al resto del rebaño.

Óscar Puente, levantando amenazante la barbilla a los periodistas, ha terminado la semana reconociendo que no hay reglas de juego. Para ello, primero reconoce golpismo en la derecha, condición necesaria para una reacción desaforada. Acusa al PP de querer "derribar a un Gobierno, no con las urnas, sino con otras mañas, otras herramientas". Y se apoya para ello en que el caso Zapatero lo tenían guardado en el bolsillo: "El PP tiene esta información con carácter anticipado y la utiliza en la sesión de control".

No es cierto, el PP se hizo eco de lo que toda la prensa en España sabía que estaba a punto de salir, como sucedió con el informe de la UCO sobre Zapatero, pero que la Justicia quiso reservar para no interferir en las elecciones andaluzas.

Sí fue, en cambio, un caso de clara acción conjunta lo que sucedió cuando la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, usó una información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso que todavía no se había publicado. La ministra de Hacienda —¡de Hacienda!— habló sobre los datos fiscales de un ciudadano y dijo que estaban publicados cuando eldiario.es todavía no lo había hecho aunque tuviera el material y la orden de hacerlo. Sobran los comentarios.

Pero supongamos que el PP lo sabía, como dice Puente… ¿Exculparía eso a Zapatero? ¿Es falso lo que le imputa el juez Pedraz? El daño al PSOE, en ese momento, es ya irreparable.

Sin embargo, lo realmente grave es que cuando Puente suelta la acusación indeterminada de golpismo un periodista le interrumpe repasando las palabras del propio ministro y extrañándose de que diga respetar la Justicia y a la vez dude de ella al sugerir que hay un complot del que no ofrece detalles. Y el ministro, acostumbrado a que le sujeten el cubata, termina delatándose: "Primero, yo no he dicho que hay que respetar la Justicia, he dicho que dejemos trabajar a la Justicia, así que no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho".

El resto es lo de menos.

La pausa del Peugeot, la pausa del amor y la final

Pedro Sánchez siempre aprovecha las derrotas para rearmarse y urdir un plan de remontada que no contemple obstáculos legales. La pausa del falso Peugeot y la del hombre enamorado definen la personalidad del tipo que todavía nos gobierna y que se ha dado hasta finales de junio para sorprendernos por tercera vez.

La trayectoria de Pedro Sánchez es golpista desde su origen, desde las primarias de 2014, contra Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, en las que ya Santos Cerdán pedía a Koldo ajustar resultados a urna tocante "sin que te vea nadie". Tras ser expulsado en uno de los escasos aciertos del PSOE, volvió a primarias, esta vez contra Susana Díaz y Patxi López.

Dejando a un lado que sus cuates de la peregrinación por el desierto ya han pasado por prisión, es un hecho demostrado que esas primarias que lo llevaron de vuelta al partido fueron otro pucherazo de libro que ni el propio Sánchez ha podido desmentir. Desapareció de escena, reunió a los que quisieran arriesgar y preparó su vuelta con la victoria asegurada, rumanos incluidos.

La relación de Pedro Sánchez con las urnas es, como poco, alérgica. Pero siempre requiere de pausas en las que pueda pergeñar el plan de caballo ganador.

En cuanto a la pausa del hombre "profundamente enamorado", ya ha quedado claro que sirvió para montar un aparato de neutralización del propio Estado, con presupuestos incluidos, que estos sí los consigue aprobar. Es el momento en el que el Gobierno se convierte en mafia y el golpe es ya inevitable. La corrupción, por grave que sea, pasa a segundo plano porque lo más grave es que se pierden las referencias institucionales de toda democracia al aparecer jueces, fiscales y policías con lealtades distintas a la Constitución.

El caso Begoña Gómez sirvió para que el presidente consiguiera un tiempo muerto y urdiera el plan de supervivencia. Como en todo autogolpe, hay que dividir a las instituciones, fundamentalmente a dos: la Justicia y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y hay que llevar al límite la propaganda, ya casi en términos bélicos, como en este caso atestigua cada minuto de TVE.

De momento, aunque no hay una sola certeza de victoria, estamos ante un golpe sofocado parcialmente por una parte del Estado que reconoce y respeta la ley. La Guardia Civil registra a guardias civiles. Una fiscal reprende y expedienta a fiscales. Jueces a jueces. Cayó Álvaro García Ortiz como fiscal general, pero sigue en pie Cándido Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional. El Bien y el Mal están en el mismo sistema, pero empieza a imponerse el primero gracias a los muchos Eliot Ness y a tantos Intocables que con su sacrificio, personal en muchas ocasiones, están consiguiendo que la Ley no sea una excepción para el Gobierno.

Pero queda la tercera pausa, la de junio. En la última semana del mes, ya al borde vacacional, Pedro Sánchez ha anunciado una comparecencia en el Congreso de los Diputados. La familia de La Moncloa está asediada por los sumarios, el PSOE inmerso en una operación mafiosa con registro contable, el Gobierno pendiente de los muchos delitos que se agolpan en su contra, el patriarca Zapatero al borde del procesamiento dentro y fuera de España sin mucho margen de maniobra. Y todavía quedan socialistas históricos como José Bono, que tendrán que ofrecer muchas explicaciones sobre las primeras operaciones en Venezuela, con Hugo Chávez vivo.

La última semana de junio, ya con el Mundial de fútbol en juego, y con la declaración del expresidente Zapatero encima de la mesa, sabremos si la tercera pausa supone el acto final del golpe o del régimen. No hay vacaciones posibles para la oposición.