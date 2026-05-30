Los informes por los que Zapatero cobró medio millón: "El destino de Yolanda Díaz puede ser definitivo para España"

La firma del presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero —Julio 'Julito' Martínez— llegó a pagar hasta 730.000 euros a la familia del expresidente socialista, supuestamente, por sus informes "globales" más la maquetación de esos mismos trabajos. Zapatero en primera persona cobró casi 500.000 euros por unos informes que el propio expresidente aseguraba que tenían un valor estratégico incalculable.

Libertad Digital ha empezado a publicar algunos de esos informes. Unos tenían folio y medio —nueve párrafos— para abordar asuntos tan delicados como el cambio generado por la inteligencia artificial y el avance legislativo de la UE en esta materia. Otros son malas copias de páginas web como la de la propia UE. Y otros recogen valoraciones tan increíbles como que "el destino de Yolanda Díaz puede ser definitivo para nuestro país".

Uno de los informes elaborados por la familia Zapatero para la trama acusada de organización criminal aborda el futuro político de España. Este apartado lo fulmina en la increíble cantidad de folio y medio, contando un gráfico de valoración de líderes del, a su vez, indescriptible CIS de Tezanos.

El futuro político de España, según la familia de Zapatero

Y allí se puede leer lo siguiente: "Con una recuperación económica en el horizonte, con algún riesgo por la inflación y las tensiones energéticas y de suministros, que deberían ser coyunturales, y una vez que los Presupuestos Generales del Estado tienen vía libre, se confirma nuestra previsión sobre la capacidad del Gobierno de coalición de terminar la legislatura". El informe está fechado en noviembre de 2021, es decir, aún en etapa de pandemia aunque ya no en la fase más grave. "Ese horizonte es positivo, claro está, para la mayoría parlamentaria, pero no será por sí mismo suficiente para que el PSOE y UP contemplen con tranquilidad las futuras citas electorales". Gran descubrimiento.

"Podemos anticipar los temas determinantes que condicionarán las expectativas electorales: en la acción gubernamental será importante que el entendimiento entre los dos partidos prime sobre las diferencias, pero aún más los resultados económicos y especialmente sociales (precariedad en el empleo, exclusión social, vivienda, sanidad, educación y dependencia). En gran medida el compromiso social dependerá de la recuperación económica y disponibilidad financiera y, por tanto, del éxito de los fondos europeos". No se le habría ocurrido a nadie, claramente.

"Respecto al mapa político, en la izquierda hay una certeza y una incógnita. La certeza es la unidad y consolidación del liderazgo del PSOE, certificado en el último Congreso celebrado en Valencia. Aunque en ocasiones se olvide, la salud interna de un partido es determinante para su resultado electoral. El PSOE, pues, toma ventaja.

La incógnita está en cómo se va a conformar la izquierda a la izquierda del PSOE. "¿Un nuevo Podemos? ¿Una nueva coalición?", añade el informe.

Y ahí comienza la profecía de Zapatero sobre la ahora defenestrada Yolanda Díaz: "Es claro que el liderazgo existe. La figura de Yolanda Díaz es indiscutible". "Pero construir con tantos grupos una alternativa confiable se antoja una tarea ardua. En todo caso, si ese sector político lograse un entendimiento con Yolanda Díaz al frente, sería un factor muy positivo para la izquierda en su conjunto, más que una amenaza para el PSOE como sostienen algunos análisis superficiales", explica.

"El efecto sería movilizador para todo el centro-izquierda. Esta incógnita es, pues, muy relevante para el futuro político de nuestro país". Lo cierto es que ha ocurrido exactamente lo contrario.

Sobre el PP, Zapatero vuelve a mostrar sus dotes de profeta: "Como ocurre tantas veces en política, un efecto que fue claramente positivo como el llamado efecto Ayuso puede convertirse en el principal riesgo para el PP". De nuevo, ha ocurrido justo lo contrario. "La batalla interna entre Ayuso y Casado, e indirectamente con Almeida como actor secundario, puede convertirse en una pesadilla.

En el fondo se compite por una sola cosa: la posibilidad de ser presidente/a del Gobierno de España. En ese tipo de duelos no hay nunca un buen resultado". Otra vez vuelve a fallar como una escopeta de feria. "Por eso Madrid se ha consolidado como centro de la política española. Y la previsión que cabe hacer es que esta situación dificultará seriamente las expectativas del PP", otro error más. "De otro lado, Vox parece estabilizado, y nuestra previsión es que más bien su tendencia no será al alza"... Nuevo fallo de análisis.

Y llega la joya final de las profecías: "En definitiva, el destino de Yolanda Díaz" puede ser "definitivo para el futuro político de nuestro país". Sin comentarios.