Sánchez se atrinchera ante un nuevo mes crítico para el PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no comparecerá en el Congreso de los Diputados hasta finales de junio. Un margen temporal que se ha convertido en una cuenta atrás cargada de tensión con un calendario judicial que amenaza con condicionar el cierre del curso político.

En el horizonte inmediato se encuentra el levantamiento del secreto de sumario del denominado "caso Leire Díez", una investigación aún en fase reservada en la que el nombre del jefe del Ejecutivo ha aparecido bajo el alias de "el One", en un contexto que apunta a posibles delitos de revelación de secretos y presuntas maniobras para conseguir información sensible sobre fiscales y mandos de la UCO en el contexto posterior a los cinco días de reflexión de Sánchez.

A este frente se suma la causa que afecta a David Sánchez, donde la instrucción investiga una presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz. El procedimiento apunta a posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación del puesto, en una causa que se encamina hacia su fase final y que podría quedar vista para sentencia en las próximas semanas.

El denominado "caso de las mascarillas" mantiene también en el centro del foco judicial al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García, en una investigación donde se analizan presuntos delitos de corrupción en la contratación pública, malversación de caudales públicos y posibles irregularidades en la adjudicación de material sanitario durante la pandemia.

A este escenario se suma la causa que afecta a Begoña Gómez, donde la instrucción analiza posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y ejercicio irregular de funciones en el marco de su actividad profesional y sus relaciones con empresas adjudicatarias, con la vista puesta en una eventual apertura de juicio oral.

En paralelo, la expectación ante la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez Calama que coincide, además, con el primer aniversario del demoledor informe de la UCO sobre Santos Cerdán, un documento que en su día sacudió los cimientos del PSOE y desató meses de auténtico terremoto político en el seno del partido.

Con este panorama, Sánchez afrontará su comparecencia en el Congreso a finales de junio, donde deberá dar explicaciones sobre los distintos casos que afectan a su entorno político y familiar, además de incorporar las conclusiones del próximo Consejo Europeo.

Mientras tanto, en Moncloa y Ferraz insisten en que son victimas de una operación de "acoso y derribo". Dicen que todo responde a una estrategia de desgaste contra el Ejecutivo. "Llevamos tres años de cuerdas y de mantas, y lo que hay son intereses particulares", sostienen fuentes gubernamentales, que describen un clima de asedio político constante en el tramo final del curso.

En privado, el propio Gobierno ya admitió que el presidente llegó a contemplar la dimisión tras el calvario del caso Santos Cerdán, aunque ahora el mensaje es radicalmente distinto: resistencia, continuidad y la determinación de agotar la legislatura.