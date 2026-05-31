Solución a la parodia

El pensamiento, la reflexión, en fin, la filosofía no es heraldo de nada ni de nadie. Quizá en eso, en pensar por pensar, resida su grandeza, pero, sin duda alguna, también ahí hallaremos sus principales miserias. Uno puede situarse más allá del bien y del mal, pero jamás renunciará, si quiere seguir pensando, a distinguir lo bueno de lo malo. Nietzsche nos enseñó el abecedario de esa idea. Universalizar es pensar, sí, pero sin huir, sin escaparse de lo concreto e inmediato. De la historia. La filosofía sin valentía para enfrentarse al mal concreto es un ejercicio inútil de cobardes al servicio del poderoso.

La filosofía claro que no es sociología, porque la incluye en su tarea. Esto es algo solo accesible para gente con alma e inteligencia para leer en la historia de la filosofía. Y, sobre todo, será un "filosofema" muy cercano, próximo y hondo para personas muy desarrolladas intelectual y moralmente, es decir, para individuos, ciudadanos, con coraje… El grandioso Platón fue el gran maestro de la valentía para pensar, aunque él desapareciese cuando a Sócrates lo iban a liquidar. En fin, todo este rodeo tan retórico como filosófico es para expresar que el mal de España está a la vista de todos y también su solución. Decir que vivimos en una tiranía requiere coraje.

Sin embargo, los medios de comunicación se niegan a coger el toro por los cuernos. Se engañan. Y nos engañan. Un ejemplo de ayer. Es solo uno entre cien. Los periodistas de El Mundo, empezando por el director, no se atreven a dar el salto. Eso sí que sería un salto filosófico. Vivimos en una tiranía y tenemos la fórmula para acabar con ella. Pero no dan con la solución. O mejor dicho, no quieren darla. Pero es muy sencilla. "Vivimos encadenados al One", concluye su director en la pieza del domingo que titula "Encadenados al One". Pero no se lanza a concluir lo evidente, o quizá no lo sepa. El amigo Manso roza la solución, pero no da con la pieza maestra para salir de este atolladero. Sin embargo, yo lo veo muy claro, y como yo otros millones de españoles, incluso si Manso se esfuerza y relee sus propias palabras, hallará la salida para esta pantomima de régimen político: "Esta es la realidad que vive el país", concluye el director de El Mundo, "mientras el presidente se empeña en sobrevivir de espaldas al Congreso, incapaz de aprobar presupuestos en toda una legislatura y de sacar adelante una mínima iniciativa política que responda a las necesidades de los españoles. Sánchez ya no gobierna España: administra el bloqueo institucional. Porque él y ella lo valen. Vivimos encadenados al One".

Pues eso, amigo, si el tirano está de espaldas al Congreso, la gente del PP y VOX debe darle matarile político a Sánchez. Darle la espalda a él es poca cosa. Es necesario ponerse de pie, en el Congreso o allá donde aparezca este fulano, para gritar, gritar y gritar contra Sánchez. España entera, o sea, los muchachotes del PP y VOX tienen que gritar: dimisión, dimisión y dimisión. No dejen que hable nadie. Ya está todo dicho. No dejar que diga una sola palabra la posible imputada que preside el Congreso. Sí, todos los días y a todas horas hay que gritar fuera, fuera y fuera con Sánchez y sus imputados, y sus putas, y sus saunas, y sus presos. Fuera con este One. No hay otra, amigo Manso, para acabar con esta pantomima de régimen democrático. Venga, Manso, atrévase a pensar en serio la política. Póngale de tarea a sus colaboradores pensar el famoso lema de Horacio: ¡Sapere aude! Quizá hasta lo imiten los muchachotes de la COPE y Onda Cero. Esa sí que es tropa.