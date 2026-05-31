Catarata de pruebas contra Zapatero: los cobros más insultantes

El panorama político y judicial español vuelve a verse sacudido por las revelaciones que vinculan directamente al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con la narco-dictadura venezolana y el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra. Según los últimos detalles que emanan del auto judicial, se ha dibujado una compleja trama de favores y comisiones en la que Zapatero habría actuado como el mediador clave. El canal principal para estas operaciones habría sido su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, conocido como "Julito", un hombre estrechamente relacionado con la aerolínea chavista que se benefició de la polémica inyección de fondos públicos españoles.

La investigación judicial ha sacado a la luz conversaciones explícitas entre los accionistas venezolanos de Plus Ultra en las que se refieren al expresidente socialista bajo diversos alias como "Zapa", "ZZZ", "el Zorro" o "ZP". En estos diálogos, los empresarios no ocultan la necesidad de pagar mordidas financieras para asegurar el rescate estatal. La vulgaridad y la soltura con la que se refieren a estos pagos revelan el modus operandi de una red clientelar que utilizaba el tráfico de influencias al más alto nivel para desviar millones de euros del erario público español hacia intereses privados vinculados al régimen de Caracas.

Ante la gravedad de los hechos, la respuesta del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido la de negar la evidencia, asegurando que no ve elementos suficientes para cambiar su posición respecto de Zapatero. Esta actitud de ceguera voluntaria ha sido duramente criticada en medios como Libertad Digital, donde se ironiza con que Sánchez tampoco ve la corrupción que salpica a su mujer, a su hermano, a sus secretarios de organización ni a las finanzas de su propio partido. La ceguera institucional del líder del Ejecutivo parece ser una estrategia sistemática para proteger a una de las figuras más influyentes del socialismo internacional.