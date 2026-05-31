El PSOE reconoce fallos de control en sus pagos internos tras los últimos escándalos

En el PSOE insisten en que son víctimas de una operación de "acoso y derribo", de "estrategias antidemocráticas" y de una ofensiva política, judicial y mediática destinada —dicen— a desgastar al Gobierno y erosionar la figura de Pedro Sánchez. Un relato de resistencia que la dirección socialista lleva días reforzando públicamente y con el que pretende trasladar la idea de que detrás de cada revelación existe una campaña organizada contra el Ejecutivo.

Unas palabras que, sin embargo, chocan con el respeto institucional y la confianza en la justicia que el propio PSOE asegura defender públicamente. Porque mientras los socialistas apelan a la independencia judicial y al funcionamiento del Estado de Derecho, desde el entorno del Gobierno se multiplican los ataques velados al tercer poder del Estado y las insinuaciones sobre una supuesta utilización política de los tribunales. Un ejemplo lo protagonizó el ministro de Transportes, Óscar Puente, que en los pasillos del Congreso de los Diputados denunció el uso de "métodos no democráticos" ante la acumulación de causas judiciales que afectan al entorno socialista.

Los socialistas insisten en que no existe ninguna causa abierta contra las siglas por financiación ilegal. Sin embargo, ese discurso evita entrar de lleno en las investigaciones judiciales abiertas sobre presuntas irregularidades relacionadas con pagos en efectivo, adjudicaciones bajo sospecha y posibles circuitos opacos de gestión económica que afectan al entorno socialista y a antiguos responsables orgánicos como José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Investigaciones que colocan bajo el foco los mecanismos internos de funcionamiento.

Mientras públicamente se reivindican los altísimos estándares éticos del PSOE así como un elevado nivel de exigencia interna y de honestidad, en privado, fuentes socialistas reconocen algo bien distinto. Admiten que durante años determinados desembolsos económicos internos se han realizado prácticamente sobre la base de la confianza personal, sin herramientas de fiscalización ni controles internos.

Fuentes del partido reconocen que no existe un sistema exhaustivo de supervisión sobre ciertos pagos y movimientos económicos, y que en muchas ocasiones el funcionamiento descansaba más en la confianza depositada en quienes gestionaban esos fondos que en mecanismos efectivos de verificación. Una forma de operar en la que el peso de la gestión, según estas mismas fuentes, recaía especialmente sobre el entonces secretario de organización, Santos Cerdán. Una situación que ahora, tras los escándalos que rodean al partido, muchos dentro del PSOE consideran insostenible.

De hecho, algunas voces socialistas admiten ya la necesidad de endurecer los procedimientos de autorización de pagos. Todo mientras públicamente mantienen su respaldo a la gerente socialista imputada, Ana Fuentes, de quien destacan su trabajo minucioso y su rigor en la gestión.

La dirección socialista evita abrir ese debate en público. Ferraz sigue centrando su estrategia en reforzar la tesis de la conspiración política contra Pedro Sánchez y en presentar las investigaciones y revelaciones como parte de una ofensiva destinada a deslegitimar al Gobierno.