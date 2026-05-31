La MaZia: Pedraz descubre que la X de la mafia del PSOE es una Z

Todos sabíamos que el jefe del GAL era, sólo podía ser, Felipe González. Pero hasta que alguien, entre Garzón y Anguita, no habló de la X en la cúpula de la organización terrorista de Gobierno, que no de Estado, no nos acostumbramos a decir que el presidente del Gobierno era el jefe de los asesinos de etarras, por el eufemismo de "La X" o "Míster X". Seguro que, en la época, yo lo rebauticé Felipex o Gonxalex, y a su partido el PXOE. Pero la X es siempre la incógnita a despejar, y después de Mister X hemos seguido hablando de la "X" como cima de toda organización delictiva. Lo que nadie esperaba es que la X de la mafia del PSOE fuera una Z. La zeta de ZP, de Zetapé, de Zapatero y de la Zeja, los de "defender la alegría".

Zapatero, "rata de dos patas, animal rastrero"

La alegría sórdida, gimoteante, demagógica y cursi hasta la náusea. El placer de robar fingiendo generosidad, la carcajada de hacerse millonario traficando con los presos políticos de Venezuela. Dice Zoe Valdés que Zapatero -animal rastrero, como adivinó Paquita la del Barrio- nunca se preocupó por los presos políticos de Cuba, y con razón. Allí no tienen ya nada que robar. En cambio, en la Venezuela rica en petróleo, oro, tierras raras y piedras preciosas, los comunistas que la hungryan, tienen de todo. Para empezar, dinero. Para continuar, protección de la Ley del Embudo de la impunidad roja. Y para rematar, un país europeo, España, que blanquea lo que haga falta, país que esta rata de dos patas, animal rastrero, presidió y casi mató, pero que, malherido y todo, ha terminado por desenmascararlo.

Y ha sido un juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, del que yo siempre he pensado lo peor, por su cercanía a Baltasar Garzón, y no he dudado en denunciarlo todas las veces que ha venido a cuento, el que lo ha hecho, en un auto de cincuenta páginas que despeja de golpe la incógnita de la X de esa organización delictiva que descubrimos con el caso de las mascarillas y al que se ha unido una interminable tribu de delincuentes castizos, de torrentes grasientos, entre la charlotada y el esperpento. De putas al por mayor al funcionariado horizontal, de champán y ostras a coca y ron, de mordidas empresariales a lucha de clanes en el mismo Gobierno por las coimas del petcoke, de fontaneras a koldos y de cloacas a cacos. Y todo, según Pedraz, desde el día en que Pedro Sánchez dijo, como si nos importara, que era un hombre "profundamente enamorado" y decidió desde el deep real crime, toda la estructura legal y moral del Estado de Derecho. Lo que genéricamente llamamos democracia, es decir, la legalidad vigente.

La diferencia entre el GAL de Felipe y la MaZia de Zapatero y Sánchez

Desde que apareció el auto de Pedraz, he insistido en señalar lo que, para muchos, dista de ser obvio, y, sin embargo, es la clave de la posibilidad de poder derrotar esta organización que se ha enredado como una hiedra en todas las estructuras del Estado, las que responden al Poder Ejecutivo y las que, en teoría, deben estar por encima, que son las del Poder Judicial. Por explicarlo con un ejemplo: Felipe González, con el GAL, cometía delitos, pero no pretendía derribar el régimen constitucional. Sánchez, sí.

La prueba es su reacción cuando la ley ha alcanzado a su esposa, su hermano, su partido y su Gobierno. Cualquier político que respetase algo la democracia habría dimitado y convocado elecciones, a las que no se habría atrevido a presentarse, o, en todo caso, su partido no se lo habría permitido. Lo que sucede es exactamente lo contrario: no sólo no dimite, sino que su partido lo respalda en bloque, con descaro digno de la jeta acerada del jefe. Ministros como Oskargután, que deberían estar en prisión preventiva, por evidente riesgo de fuga a la selva, hacen vídeos presumiendo de sortear los medios de información y opinión, aunque su banda, la MaZia, tiene a casi todos los audiovisuales, especialmente televisiones y radios, a su servicio.

Menos lobos, Zaperucita

Nada les basta. Y ya no saben cuándo son sinceros o sólo embarran el campo al modo del Bilbao en tiempos de Clemente, que, para no dejar al rival jugar al fútbol, le obligaba a chapotear, resbalar, y, al fin, perder. Ese simio de brazos largos y belfo de babieca que patea la gramática y, con sus extremidades prensiles, tritura los delicados cartílagos de la civilización, ¿está haciendo teatro, o se ha convertido en una criatura teatral, incapaz de perder de vista el foco, y que caerá al foso si se le apaga la luz del cargo?

Ni él lo sabe. Y, a estas alturas, tampoco importa. Si la MaZia está dispuesta a acabar con el Estado, el Estado debe acabar con ella, al menos su parte no corrompida, la de la UCO y la UDEF, la de Calama, Pedraz y Peinado, con el respaldo de una ciudadanía que desprecia la tiranía de esta rehala de perros asilvestrados, lobos avarientos disfrazados de Zaperucita.