Por qué el PSOE es tan cutre

Suele despacharse la ya rutinaria deriva del PSOE hacia las fronteras del Código Penal con un encogimiento de hombros histórico y un "siempre ha sido así". Pero no siempre ha sido así. Lo de ahora, bien al contrario, resulta consecuencia muy directa de una mutación biológica, la derivada del radical y absoluto vaciado ideológico de la vieja socialdemocracia. De ese agujero negro procede la exhaustiva selección inversa de las élites que hoy constituye principal seña de identidad del partido que acogiera en su día a figuras como Julián Besteiro. Desaparecido por completo el pensamiento, aquello tan añejo que también se solía llamar doctrina o principios, el PSOE devino en poco más que una agencia de colocación, el ecosistema ideal para pícaros y buscavidas de surtido pelaje.

Y es que lo que sucedió al orillamiento de Marx en la Transición no fue la muy puritana socialdemocracia nórdica, sino don Francisco de Quevedo con su Don Pablos, el célebre buscón castizo. Añádase, para acabar de arreglarlo, otro catalizador crucial a fin de comprender este estado de cosas en la trastienda moral de la izquierda: el desplome de las cifras de militancia en los partidos, fenómeno derivado del desprestigio social de la política. Con una militancia tan mermada en número, la competencia interna se reduce muchísimo, algo que abre innúmeras puertas a los don nadie que en otras circunstancias jamás habrían pasado, y con suerte, de alguna comisión ejecutiva provincial.

He ahí, paradigmático, el caso del tal Santos Cerdán, electricista empadronado en un pueblo perdido de la España profunda que se afilia con 32 años cumplidos y llega a la cúspide directiva de la organización política que dirige la cuarta economía del euro, todo en un suspiro. Así, muerta y enterrada la ideología, hemos llegado a una categoría de profesionales de la política en tanto que modus vivendi exclusivo cuyo valor de uso en el mercado privado se aproxima tendencialmente a cero. Y cuando tu valor en el mercado es cero, como cero igualmente resulta ser tu coste de oportunidad, las tentaciones acostumbran a tender hacia infinito.