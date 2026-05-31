Sánchez rescató Plus Ultra pese al rechazo pleno de los bancos avalados por el ICO

La información aportada por la UDEF en el caso Zapatero-Plus Ultra incluye un punto más que tendrá que explicar el propio Pedro Sánchez. Mientras Moncloa sigue defendiendo la inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, nuevos argumentos llevan el peso de la decisión final, no solo al antiguo líder socialista, sino al nuevo. Y es que el actual presidente Sánchez dio el rescate a Plus Ultra con el impulso de Zapatero y pese al rechazo de los bancos avalados por el ICO.

El 16 de mayo de 2020 Manuel Fajardo, abogado implicado en las conversaciones sobre el rescate a Plus Ultra, "manifiesta a Julio Martínez Sola [presidente de la aerolínea]" por "cómo van los avales. En la misma conversación, Julio Martínez Sola explica los distintos inconvenientes que están teniendo, ya que no se están concediendo lisiones de crédito ICO y solicita la intervención de la red de influencias para impulsar la situación en la que se encuentra la aerolínea".

Los programas ICO contaban con el aval de este instituto oficial dependiente de Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno en materia económica en aquel momento. Y si los bancos se negaban —pese a tener el aval del ICO (Instituto de Crédito Oficial)— era, simple y llanamente, porque, tras la aplicación de los mecanismos de valoración de la situación de la empresa impuestos por el propio ICO, la empresa no pasaba el corte e implicaba un riesgo elevado de morosidad y no devolución de las ayudas.

"Minutos después Manuel Fajardo le indica que 'se ponga en contacto con Julio Martínez Martínez', enviándole su número de teléfono y precisándole que 'él te va ayudando'. Manuel Fajardo también detalla cómo se configura la red de influencia, indicando que el 'equipo' está compuesto por 'el amigo', junto con Julio Martínez Martínez y el propio Manuel Aarón Fajardo García", hijo de uno de los políticos socialistas más cercanos a Ángel Víctor Torres, ministro actual de Sánchez.

"El 17 de mayo de 2020 Roberto Roselli Miele (director financiero de Plus Ultra) informa a Julio Martínez Martínez, a quien tiene registrado en su agenda telefónica como Julio Martínez (Fajardo), de los problemas económicos que presenta la aerolínea y comienza a hablar sobre la reestructuración de los contratos que tiene con los arrendadores financieros, que, añadidos a otros problemas, han ocasionado que las necesidades de caja se cubran a corto plazo y que 'precisan de financiación por un importe de 15 millones de euros'. Según indica el propio cargo de Plus Ultra, "lo han solicitado a entidades financieras y no han obtenido respuesta. Efectivamente, según consta en la documentación aportada por la SEPI, Plus Ultra solicitó a diversas entidades financieras préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), sin que dichas operaciones llegaran a formalizarse al haber sido rechazadas por las citadas entidades financieras".

Es decir, que cuando el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez aprobó el rescate pedido por la trama de Zapatero, lo hizo sabiendo que la SEPI contaba con toda la información de los bancos que habían rechazado ayudar a la aerolínea, pese a contar con el aval del ICO, y por el elevado riesgo de que las ayudas nunca fueran devueltas, uno de los requisitos para poder conceder ese tipo de ayuda.

"El 18 de mayo de 2020 Roberto Roselli manifiesta a Rodolfo Reyes no hablar directamente con Zapatero sino con su 'lacayo', Julio Martínez Martínez, y que este le habló a Julio Martínez Sola de la estructura mercantil ('finance boutique') que habían montado, señalando Roselli que a través de esta cobrarían las mordidas (Rodolfo Reyes: "¿Vas a estar en la conversación con Zapatero?"; Roberto Roselli: "No con el directo. Hablo con un lacayo (...) Pues ya le dijo a Julio que montaron su 'finance boutique'. Así que por ahí vendrá la mordida"), señala la información ya en manos del juez Calama.