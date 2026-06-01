Aznar pide una "amplia mayoría social" para combatir la "ocupación institucional" del Gobierno de Pedro Sánchez

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha pedido a los españoles que constituyan "una amplia mayoría" social que permita generar un cambio político en España, alejado de los "populismo" y encaminado a reforzar la nación, las instituciones y el Estado de derecho.

Durante su intervención en la inauguración de la jornada España: retos y oportunidades en el contexto global, José María Aznar ha apelado a la "responsabilidad ciudadana" y ha alertado sobre la inacción ante la deriva del Gobierno: "Lo peor que puede pasar a los españoles ahora es que se inhiban ante la situación del país". Además, ha explicado que España necesita un gobierno "fuerte", respaldado por "una mayoría amplia" y, al mismo tiempo, en la "centralidad", para poder afrontar los retos a los que se enfrenta España en un contexto internacional "muy inestable y complicado".

"Ocupación institucional"

Aznar ha señalado la corrupción y la ineficacia del Gobierno de Pedro Sánchez: "No puede ser que una banda de incompetentes y corruptos vivan a costa de millones de ciudadanos honrados contribuyentes". Asimismo, ha reclamado un actividad política basada "en la ética, la moral y los proyectos de futuro". En este sentido, Aznar ha mostrado su "preocupación" por el "deterioro institucional" en España y ha apuntado que le preocupa "mucho más" el "debilitamiento" del concepto de "comunidad nacional" que los propios casos de corrupción que azotan al Gobierno.

Ha denunciado además la política de "ocupación institucional" de Sánchez y ha citado la Fiscalía General del Estado, la Agencia Tributaria, el Consejo General del Poder Judicial o el Banco de España como organismo que deben actuar con "independencia" y no al servicio de los "intereses" partidistas.

Ha defendido también la "continuidad histórica" de España. "Cuando se produzca el cambio, y la mayoría lo respalde, tendrán que fortalecer la nación española", ha afirmado, antes de advertir contra proyectos que pretenden sustituir España por una estructura confederal compuesta por varias naciones. "Uno no puede inventarse naciones que nunca han existido a costa de la desaparición de la nación centenaria, que sí que ha existido", ha sentenciado. Ha insistido en que el futuro de España no puede quedar en manos de quienes "la quieren destruir" y ha pedido poner fin a la dependencia política de fuerzas separatistas.