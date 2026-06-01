En ocho años, de la farsa a la debacle

La efeméride de la moción de censura de 2018 ha pasado por los márgenes con alguna interesante característica. No la ha celebrado el partido que ganó la moción y pudo así instalarse en el poder. Salvo por una alusión de la portavoz diciendo que España está mucho mejor que entonces, no se les ha visto soplar las velas. No ha habido tampoco exhibición de los grandes logros de Sánchez en estos ocho años por parte de los medios que cubren el campo del progresismo y de la izquierda. Esto es preocupante. Ni los amigos encuentran suficiente incentivo para poner en grandes reportajes y posters al estilo del realismo socialista los avances propulsados en este luminoso período. En parte, porque no ha sido luminoso y le está quedando un final muy sombrío, con algunas de sus figuras estelares literalmente a la sombra. Piénsese en Ábalos.

Al pensar en Ábalos, hoy con residencia en la cárcel de Soto del Real, se entiende que este aniversario deba pasar de puntillas, sin ruido, sin velitas, sin festejos, sin panegíricos en la prensa. Fue José Luis Ábalos el que defendió la moción de censura en el Congreso de los Diputados, quien desde el estrado pronunció el discurso político y moral contra la corrupción para justificar que su partido, junto con otros, "derribara" al Gobierno. Rememorar lo que dijo entonces el actual presidiario es un ejercicio de sadismo que muchos han preferido evitar. Reponer las grabaciones de Ábalos y Sánchez en el hemiciclo, en aquellos días de hace ocho años, verlas a la luz de lo que se ha descubierto y destapado, provocaría un mayor shock. Eliminar el aniversario era lo más aconsejable para la salud de esa parte del país que se ata más fuerte la venda sobre los ojos. ¿Cómo vas a celebrar el éxito de una moción de censura contra la corrupción del PP cuando la defendió un señor del PSOE que está en chirona acusado de corrupción?

Los conjurados. Tanto que se habla de conjuras y contubernios, de maniobras orquestadas, echar la vista atrás desinfla el globo de un pinchazo. Porque aquello se orquestó. Dice ahora Pablo Iglesias que se orquestó engañando a dos partidos. Que se encargó él mismo de mentirles al PNV y a Ciudadanos, aunque no pudo engañar a Rivera, como dice, porque no se unió a la operación de derribo. Ocho años antes de la confesión medio cierta o medio falsa de Iglesias, se pudo entrever el perfil postizo y fraudulento de aquella operación. Sánchez no tuvo que levantar el teléfono para trabajarse el apoyo de los futuros miembros del Frankenstein, dice Iglesias, asumiendo el protagonismo telefónico más el de algún café que se tomaría con los mendas. Pero no hacía falta que Sánchez se moviera. Sus futuros socios conocían el material. Conocían o intuían la falta de escrúpulos, la ausencia de fibra moral, la disposición al engaño permanente, y por todo ello, la posibilidad de obtener lo que alguien de otra pasta no querría entregar.

Decíamos ayer, un ayer de ocho años atrás, que la forzada moción de censura contra el gobierno de Rajoy interrumpía un ciclo electoral donde el PP y Ciudadanos tenían mayoría y que un corte así, por las bravas, con un pretexto que olía a falso antes de que se demostrara que lo era, iba a tener perversas consecuencias. Llegar al poder con una moción de censura no es antidemocrático, pero llegar con los elementos que juntaron Sánchez y su criado Iglesias sólo podía acabar en descomposición y debacle. La primera moción de censura exitosa y el ascenso al poder de Sánchez ya están sentenciados. Un aniversario que no se puede celebrar.