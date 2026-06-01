El PSOE se atrinchera en el victimismo y denuncia una "batalla psicológica" por los casos de corrupción

El PSOE ha activado una estrategia de doble carril para tratar de contener el creciente desgaste provocado por los escándalos que cercan al partido y al entorno del presidente del Gobierno. Por un lado, los socialistas intentan desacreditar los gravísimos casos de corrupción que se investigan en los tribunales, presentándolos como una operación política destinada a derribar al Ejecutivo. Por otro, redoblan su apuesta por el victimismo, denunciando una supuesta persecución contra la formación. "Estamos viviendo un linchamiento hacia todo aquel que tenga un carné socialista", ha dicho la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal.

Pese a la segunda entrada de agentes de la UCO en la sede de Ferraz, el PSOE descarta por ahora adoptar medidas. Fuentes del partido aseguran que esperarán a conocer el contenido íntegro del sumario antes de mover ficha. Eso sí, sostienen que, llegado el momento, actuarán con contundencia y sin contemplaciones. "No nos temblará la mano", sostienen fuentes socialistas. Mientras tanto, el PSOE ha optado por dirigir sus ataques contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusan de sacar rédito político de una situación que amenaza con seguir agravándose. "Hay algunos que todavía no lo han superado", ha atizado Mínguez, para añadir que Feijóo arrastra "una gran frustración porque ya había repartido ministerios en 2023".

"Todo esto lo están utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos", ha reivindicado Mínguez, insistiendo en que "no nos van a doblegar". En la misma línea, la dirigente socialista volvió a cargar contra los medios críticos, a los que el partido sigue descalificando como "pseudomedios", acusándolos de difundir titulares "sensacionalistas".

Como si el aluvión judicial no fuera con ellos, en Ferraz reivindican que representan a "un PSOE nuevo" y sostienen que han reforzado los mecanismos de control y transparencia desde la irrupción del caso Cerdán. "Tenemos una oposición marrullera y un Gobierno que se preocupa de los problemas de la gente", mantienen desde la dirección del partido.

"No le tenemos miedo a la justicia", ha afirmado Mínguez en un momento especialmente delicado para el PSOE, el Gobierno y el entorno personal de Pedro Sánchez, todos ellos salpicados por distintos procedimientos judiciales. Sin embargo, los socialistas insisten en que no existe ninguna prueba que les incrimine.

"¿Casualidad o causalidad?", plantea Mínguez en un intento de sembrar dudas sobre la concatenación de investigaciones, registros y revelaciones que afectan al PSOE, desplazando el foco hacia el juicio del caso Kitchen mientras las causas que cercan al partido continúan avanzando en los tribunales.