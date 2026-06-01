El presidente del Partido Popular mantiene la presión sobre PNV y Junts para una posible moción de censura, aunque sigue rechazando presentarla si no dan los números. Alberto Núñez Feijóo les invita a "ser coherentes" y "buscar una solución en poco tiempo". "Parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí", ha dicho en una entrevista en Telecinco.

"Desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y CC, 184 diputados pedimos elecciones inmediatas", añadía. Eso sí, reconocía que "con las mociones de censura no se especula; si usted quiere hacer una moción de censura, la presenta". La estrategia del PP pasa por seguir poniendo nerviosos a los socios y al Gobierno alentando una opción difícil de consumar.

Para cortar el paso a las posibles excusas de los separatistas sobre la inclusión de Vox en el gobierno, Feijóo ha reiterado su voluntad de presentar una moción instrumental, que sirva solo para convocar elecciones, lo que dejaría a los de Abascal fuera, una vez fuera investido presidente. Es decir, no sé conformaría siquiera un gobierno, se disolverían las Cámaras automáticamente para ir a elecciones.

Eso sí, Feijóo advierte que, ahora mismo, si no dan los números, esa opción no está sobre la mesa: "No voy a ser tan ingenuo como para empezar a desviar el foco; lo mejor que le puede pasar a Sánchez es 'a ver si se enreda el PP'...". El líder del PP ha defendido su decisión de no haberla presentado todavía, recordando que hace un año ya le exigían hacerlo y no se conocía todavía ni la imputación de Cerdán.

Ahora, queda todavía la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, las sentencias sobre José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el juicio a David Sánchez o el de Begoña Gómez, además del sumario sobre los hidrocarburos. Una ristra de procesos que, si Pedro Sánchez sale de Moncloa, dejarían de acaparar tanto espacio en la prensa, de ahí que el PP opte, de momento, por dejar que "se cuezan en su propio jugo".

A la espera de que pueda producirse alguna condena, el PP opta por la cautela y asegura no haber mantenido contactos con los separatistas de cara a una moción de censura, que rechazan PNV y Junts por ser necesario el apoyo de Vox. Las cuentas siguen sin salir, aunque todos presionan a Sánchez para que adelante elecciones y les ofrezca una salida. Preocupa, especialmente, el resultado en las municipales y autonómicas por seguir sosteniendo al PSOE.