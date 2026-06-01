La actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, acaba de ser imputada judicialmente en el marco de las últimas investigaciones sobre las relaciones de la cloaca y las cuentas del partido de Pedro Sánchez. Y su posición puede ser delicada. Porque el detalle de esa investigación apunta a un esquema estable de utilización de cuentas de los propios miembros de la cloaca que habrían servido para camuflar pagos del PSOE. Y eso implica una coordinación plena entre el PSOE y los miembros de la cloaca.

El juez sostiene que, "para articular dichos pagos sin revelar al ordenante de los mismos se habrían utilizado sociedades de los investigados —Zarrías, Oliver y Teijelo— con el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco". La dinámica consistía en que el PSOE "emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez", todo ello pasando por las sociedades de los tres citados. Se trata de un mecanismo claramente elaborado y pensado que dependía del secreto de todos los implicados. Y eso implica una coordinación estable y a muy alto nivel de los integrantes de la cloaca que comandaban Santos Cerdán y Leire Díez, según el propio juez.

Y todo ello, "en ejecución de dicho plan, que habría incluido, según se constata en las diligencias, el ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos". Para lo que "se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores —son los casos de los magistrados Ilmas. Sras. Biedma, Alaya o Peinado; por ejemplo, se dirigieron sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la instrucción de la causa en la que está imputado D. David Sánchez Castejón, hermano del presidente del Gobierno—, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada o la UCO".

Y, como todo ello necesitaba de fondos, el partido de Sánchez diseñó un esquema con sociedades interpuestas de los miembros de la cloaca.

"Leire Díez habría contado con el impulso y el soporte intelectual y/o financiero del resto de los investigados que se citan en el oficio: Santos Cerdán León —que habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido—, Gaspar Carlos Zarrías Arévalo —que prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica—, Ismael Oliver Romero —letrado de parte de los implicados y vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades—, Jacobo Teijelo —letrado de Santos Cerdán, una vez fue imputado y abandonada su responsabilidad en el partido, y de Sánchez Yepes, quien también factura sus servicios al PSOE— y Javier Pérez Dolset".

Ese era el sistema de ocultación de los pagos. Y hay que recordar que quien lo habría puesto en práctica era una persona muy cercana a Sánchez. Ana María Fuentes, imputada por emitir, presuntamente, facturas "mendaces" para la cloaca del PSOE, recomendaba frecuentemente la actividad de la esposa de Sánchez.

Simplemente con echar un vistazo al LinkedIn de Ana María Fuentes, se puede ver que no tiene demasiada actividad. Tanto es así que, como puesto actual, aparece el anterior: directora de la Oficina de Cumplimiento Normativo. Una oficina que, por cierto, impulsó José Luis Ábalos, aunque Fuentes negase conocerlo en ese momento. Su puesto actual, sin embargo, es el de gerente, un puesto al que accedió gracias a Santos Cerdán, razón por la cual apareció Ana María Fuentes hasta tres veces en el informe de la UCO sobre el exsecretario de Organización.

Y pese a todo ello, sí ha tenido tiempo de recomendar en su LinkedIn la cátedra de Begoña Gómez: la polémica Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.