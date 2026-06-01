La izquierda se hunde mientras PP y Vox tocan los 210 escaños

El panorama político español se encamina hacia un vuelco electoral de dimensiones históricas. El alud de escándalos judiciales de las últimas semanas —con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y el registro de la UCO en la sede socialista de Ferraz por la presunta trama de boicot judicial— ha dinamitado los cimientos de la coalición de Gobierno.

Las encuestas publicadas por GAD3 (para ABC) y NC Report (para La Razón) coinciden en un diagnóstico idéntico: el bloque de la derecha trituraría la mayoría absoluta (fijada en 176 escaños) y Alberto Núñez Feijóo tendría el camino despejado hacia el Palacio de la Moncloa apoyado en un Vox al alza. Dependiendo del sondeo, la suma de PP y Vox oscilaría entre los 201 y los 211 diputados, un rodillo parlamentario que dejaría sin opciones al bloque de la investidura actual.

Dos escenarios para el PSOE, un mismo final

Aunque ambas encuestas dibujan un mapa de gobernabilidad idéntico, difieren notablemente en la capacidad de resistencia del partido de Pedro Sánchez.

Por un lado, el escenario de GAD3 muestra una resistencia estéril. Su barómetro sitúa al PSOE en 107 escaños con el 26,8% de los votos, calcando su resultado del anterior sondeo de septiembre y cayendo desde los 121 actuales. Sin embargo, Sánchez se quedaría completamente solo en el Congreso debido al absoluto desplome del espacio a su izquierda.

Por el otro, el escenario de NC Report apunta a un hundimiento socialista directo. Este sondeo sí recoge un castigo inmediato al PSOE por los casos de corrupción que cercan a figuras del entorno de Sánchez (como Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez o su hermano David). Los socialistas caerían hasta una horquilla de 100 a 103 diputados, perdiendo casi dos millones de votos respecto a las generales de 2023 y firmando el tercer peor resultado de la historia del partido con apenas el 25,1% de los sufragios.

Según NC Report, el PSOE sufre una severa sangría de confianza: un 11,3% de sus antiguos votantes se marcha directamente a las filas del PP y un 10,2% se refugia en la abstención ante la desmotivación del electorado progresista.

Un vuelco total

El gran triunfador en términos de crecimiento respecto a los 33 diputados actuales es el partido de Santiago Abascal. Vox prácticamente duplica su representación parlamentaria, subiendo hasta los 60 escaños en el sondeo de GAD3 (17,1% de los votos) y situándose en una horquilla de entre 58 y 60 asientos en el de NC Report (17,9%). Su electorado se posiciona como el más fiel del arco político (un 87,7% afirma que repetiría su voto) y absorbe con fuerza tanto a descontentos de las filas populares como a antiguos votantes socialistas.

Este ascenso de Vox complementa el crecimiento del Partido Popular. La formación de Alberto Núñez Feijóo, que cuenta actualmente con 137 escaños, escalaría hasta los 141 diputados según GAD3 (33,1% de los votos) y alcanzaría un éxito aún mayor en la encuesta de NC Report, que le otorga entre 148 y 151 escaños gracias al 34,7% de las papeletas.

En el lado opuesto de la balanza se sitúa el drama del espacio a la izquierda del PSOE. Sumar sufre un descalabro monumental, perdiendo dos tercios de sus actuales 31 escaños. El proyecto de Yolanda Díaz —quien ya ha anunciado que no repetirá como candidata— se desplomaría hasta los 9-11 diputados según NC Report (6,3% de los votos) y apenas alcanzaría 7 asientos en GAD3 (5,9%). El espacio fragmentado lo completaría Podemos, que pasaría de sus 4 escaños actuales a resistir con tan solo 2 representantes en el hemiciclo.

Por su parte, las fuerzas nacionalistas e independentistas se mantienen estables o con ligeros retrocesos. Junts perdería un escaño según NC Report, en un momento en el que socios clave como el PNV y los catalanes ya han comenzado a elevar el tono exigiendo en privado un adelanto electoral ante el colapso de una legislatura sin presupuestos generales del Estado y salpicada de corrupción.

La desafección ciudadana con la actual situación del país se traduce en una valoración de líderes donde ningún político logra alcanzar el aprobado (4,0) en una escala de cero a diez.

Alberto Núñez Feijóo lidera la tabla con una nota media de 3,8, seguido muy de cerca por Yolanda Díaz con un 3,6 y Pedro Sánchez con un 3,5. Santiago Abascal se anota un 3,1 (aunque es el mejor valorado dentro de sus propias filas con un 7,3 de media), mientras que Ione Belarra (2,7) y Alvise Pérez (2,1) cierran la clasificación.