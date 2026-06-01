Pablo Iglesias confiesa que engañó a Albert Rivera y al PNV para hacer presidente a Sánchez en 2018

Pablo Iglesias ha asegurado que tanto él como Podemos engañaron al PNV y a Ciudadanos para que la moción de censura de 2018 prosperase y Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno. Además, se ha jactado de ser el artífice de "herir de muerte" al Estado Constitucional.

"Pedro Sánchez de repente se vio presidente del Gobierno sin haber hecho una triste llamada telefónica para pedir apoyos", ha afirmado Pablo Iglesias durante su intervención en Las mañanas de RNE. Y es que el ex vicepresidente ha confesado que la maniobra de Podemos fue engañar al PNV y a Ciudadanos. "La jugada que nosotros hicimos fue básicamente engañar al PNV", ha dicho.

De la moción de 2018 al plebiscito de 2027

"Con el PNV lo que hicimos fue lo siguiente: hablamos con Albert Rivera, y engañamos a Albert Rivera; le hicimos creer que efectivamente era posible que presentáramos juntos una moción de censura de carácter instrumental para convocar elecciones", se ja jactado Iglesias. Durante su intervención también ha explicado que habló con Marta Pascal, del PDeCAT, para que Carles Puigdemont le retirase el apoyo al PP. Según su versión, así fue cómo Iglesias le allanó el camino hacia La Moncloa a Pedro Sánchez.

Ha aprovechado para recordar que el plan de la moción de censura de 2018 se basó en una trampa y que operaron del mismo modo con Andoni Ortuzar, el entonces presidente del PNV. Tras el éxito de la moción, Iglesias sostiene que "Pedro Sánchez se vio presidente del Gobierno sin hacer una triste llamada telefónica para pedir los apoyos".

Del mismo modo ha apuntado que entonces "cambió la historia de España y yo creo que algunos siguen sin haberse dado cuenta de que estaba herido de muerte el régimen del 78". La claridad con la que desgrana el papel de Podemos en la lucha por acabar con la España constitucional se suma al acto contra la Constitución que protagonizaron el propio Pablo Iglesias, Óscar Puente, Sarah Santaolalla y Rubén Sánchez. Allí, todos confirmaron que las próximas elecciones pueden convertirse en un plebiscito contra la monarquía parlamentaria.