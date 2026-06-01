Coincidiendo con el octavo aniversario de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa tras la moción de censura de 2018, Carlos Cuesta ha realizado un repaso crítico de su gestión. Según el periodista, el Gobierno socialista ha construido "una red de corrupción como no se había visto en toda la historia democrática española".

Entre los asuntos destacados, Cuesta ha señalado que el PSOE podría enfrentarse a una imputación como persona jurídica en el denominado caso de la cloaca de Ferraz, una situación que, según ha apuntado, podría extenderse también a la investigación sobre las finanzas del partido.

El editorial también ha puesto el foco en el capitán Yepes, al que ha definido como un presunto topo de la trama investigada. Cuesta ha criticado que continúe impartiendo clases de ética en la Guardia Civil mientras permanece imputado y ha cuestionado que el Ministerio del Interior no haya tomado medidas al respecto. Asimismo, ha recordado la contratación del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, por parte de una empresa que recibió un rescate público de 112,8 millones de euros, subrayando su cercanía política al entorno socialista.

Ocho años de cesiones y control institucional

A lo largo de su intervención, Cuesta ha enumerado lo que considera los principales hitos del sanchismo: los pactos con Bildu y los independentistas, los indultos a los condenados por el procés, la ley de amnistía y diversas transferencias competenciales a Cataluña. A su juicio, la acumulación de procedimientos demuestra que la moción de censura que llevó a Sánchez al poder "no sirvió para acabar con la corrupción, sino para multiplicarla".

En materia económica, Cuesta ha cuestionado el discurso triunfalista del Gobierno. Ha señalado que España lidera la subida de impuestos en la Unión Europea, mantiene la mayor tasa de paro del bloque y ha perdido poder adquisitivo respecto a los principales socios comunitarios. Además, ha alertado sobre el crecimiento de la deuda pública, asegurando que aumenta a un ritmo de entre nueve y diez millones de euros por hora.