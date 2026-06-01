Teresa Peramato deberá explicar en el Senado las purgas dentro de la Fiscalía

La Comisión de Justicia del Senado ha citado a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, el próximo 9 de junio, a las 11:00 de la mañana, según ha podido saber en primicia Libertad Digital. Es la primera vez que el PP llama a comparecer a Peramato en la Cámara Alta.

La fiscal general deberá explicar las purgas que ha llevado a cabo dentro de la Fiscalía por el caso de su antecesor, el condenado Álvaro García Ortiz; la situación interna del Ministerio Público a raíz de esa causa y el apoyo expreso que le ha mostrado desde su llegada al cargo.

La fiscal general del Estado tiene ese día la agenda vacía, según trasladan fuentes parlamentarias, por lo que "no tiene excusa para no acudir". No se descarta alguna maniobra similar a la de García Ortiz, que huyó dos veces del Senado para explicar su imputación por revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, por el que fue condenado. A la tercera, compareció.

Al llegar a la Fiscalía, Peramato reubicó a García Ortiz como fiscal de Sala de lo Social en el Tribunal Supremo, pese a estar condenado, y le mostró su "apoyo absoluto", aunque dijo en su comparecencia en el Congreso cuando fue designada que era necesario "sanar las heridas" dentro del Ministerio Público.

Después, purgó a la fiscal que señaló a García Ortiz en el juicio, Almudena Lastra, y ascendió a Pilar Rodríguez, quien entregó al exfiscal los correos del novio de Ayuso. Rodríguez aparece, además, en el informe de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, a la que los miembros de la trama se refieren como posible "fiscal amiga", junto a María Luisa Llop. Ambas se enfrentan a un expediente por este motivo.

Faltar a la obligación de transparencia

Por todo esto, el grupo de Alicia García cita a Peramato. La presidenta de la Comisión de Justicia, Yolanda Ibarrola, explica en el escrito que la fiscal deberá aclarar "a qué se refiere cuando habla de sanar las heridas abiertas en el Ministerio Público"; deberá "informar sobre su política de nombramientos" y sobre "la compatibilidad de la legalidad, la imparcialidad y la independencia de la Fiscalía General del Estado con la defense del condenado Álvaro García Ortiz".

La fiscal general del Estado ha rechazado entregar el expediente sobre la continuidad de García Ortiz en el Supremo. El pasado mes de febrero, el PP del Senado reclamó al Gobierno este documento, haciéndose eco de la petición hecha también por la Asociación de Fiscales, que en una carta a Peramato defendía que se trata de una "cuestión de enorme trascendencia mediática por ser de interés público". Conocieron la decisión por la prensa.

El Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, respondió al requerimiento asegurando que la Fiscalía opera de manera autónoma: "El Ministerio Fiscal tiene consagrada su autonomía funcional y, por tanto, su capacidad de autoorganización y funcionamiento interno", se excusaron para no facilitar la información.