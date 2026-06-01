Un tenso capitán Yepes intenta desmentir su relación con la cloaca del PSOE en La Noche de Cuesta

El capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, investigado por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional por actuar presuntamente como un "topo" infiltrado para informar a la trama corrupta sobre los movimientos de la Unidad Central Operativa (UCO), ha entrado en directo en el programa La Noche de Cuesta para intentar desmentir las informaciones periodísticas.

Sin embargo, lo que pretendía ser una llamada de autoexculpación ha terminado convirtiéndose en un tenso careo en el que el oficial de la Benemérita ha terminado acorralado por la literalidad de sus propias palabras, transcritas por los investigadores en el sumario judicial.

El "surrealista" desmentido: de las clases de ética a los derechos humanos

La intervención de Sánchez Yepes comenzó con restando importancia a los vínculos con la trama y centrando sus primeros "desmentidos" en matices puramente semánticos que causaron la estupefacción de los presentes en el estudio. "Yo no soy ningún lobo dando ética en el colectivo de Guardias Jóvenes. Yo me dedico a dar derechos humanos a aspirantes de primer año", señaló el capitán como su gran corrección.

Asimismo, negó haber sido "enchufado" como asesor en el gabinete técnico de la anterior Directora General de la Guardia Civil, definiéndose a sí mismo como un "mero tramitador de quejas de las asociaciones profesionales" o un "funcionario cualificado".

Acorralado por el auto del juez Pedraz: "Estoy cometiendo un delito"

El momento de mayor tensión de la noche ha sido cuando Carlos Cuesta ha procedido a leerle, de forma literal, los fragmentos extraídos de las 50 páginas del auto del juez Pedraz. El escrito judicial acredita un encuentro clave celebrado el 10 de diciembre de 2024, en el que Sánchez Yepes se reunió con los tres presuntos cabecillas de la llamada "cloaca": Leire Díez, Pérez Dolcet y el abogado Jacobo Teijelo.

Según la investigación, el capitán —aprovechando su anterior destino en la UCO— aportó en esa cita información clasificada como secreta sobre la estructura, el funcionamiento y los nombres de los miembros de dicha unidad de élite, poniendo el foco de la organización criminal sobre el Teniente Coronel Jefe del Departamento de Investigación Económica.

Al ser preguntado directamente por qué se reunía con Leire Díez, una fontanera del PSOE, y empresarios vinculados a la picaresca del asfalto, Yepes intentó excusarse en que solo iba a ver a su abogado (Teijelo) y que los demás "ya estaban allí": "A mí la señora Leire Díez no se me presentó como una fontanera del PSOE, nos dijeron que estaban haciendo una publicación sobre amaños y prácticas incorrectas de las fuerzas de seguridad", explicó en el programa. "Nosotros solo queríamos que alguien nos escuchara en nuestros procedimientos", reveló sobre su intención.

La línea de defensa del guardia civil se desmoronó por completo cuando Cuesta, en el programa, reprodujo las transcripciones de las grabaciones que constan en la causa leyendo frases literales: "Mira, la composición, funcionamiento de los nombres de la UCO son secretos por ley. Porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carné". Tras esta lectura Yepas indicaba que "no le sonaban" esas palabras, ya que es una conversación que se produjo hace 2 años y se dijeron "muchísimas cosas".

"Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos", leyó Carlos Cuesta una nueva frase literal grabada al capitán Yepes extraída del auto.

Ante la contundencia de la prueba, el investigado solo pudo parapetarse en una amnesia repentina: "No me suena, no me acuerdo. Hasta que no vea la conversación, no lo recuerdo", llegó a afirmar en antena, emplazando a los periodistas a "hablar cuando salgan los audios", a pesar de que la transcripción judicial ya consta en el sumario. "Y espero que se hable de todo lo que se dice en la conversación".

"Que no digan que yo he revelado información del señor Bonilla. Yo no he revelado absolutamente nada", insistió en antena Yepes. A lo que Cuesta le respondía: "Usted me perdonará, pero mientras que un auto judicial de la Audiencia Nacional siga diciendo que usted dio información calificada como secreta, nosotros vamos a seguir diciendo que usted dio información calificada como secreta".

Una doble imputación que debilita la defensa

Tras despedir la llamada, los analistas de la mesa de debate calificaron la intervención de Sánchez Yepes como "la aclaración más surrealista de la historia del periodismo", Sandra León comparó su estrategia del "no me consta" con las comparecencias políticas más polémicas de Pedro Sánchez.

Juan Pablo Polvorinos recordó que el horizonte judicial de este miembro del Instituto Armado es "extraordinariamente delicado" y que su nerviosismo está más que justificado, el capitán Yepes se encuentra actualmente con una doble imputación en dos sumarios judiciales distintos, una acumulación de indicios que, como concluyó el programa, termina por "debilitar la presunción de inocencia con el paso del tiempo".