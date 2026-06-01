Ignacio Garriga, vicepresidente y secretario general de Vox, ha tachado de "profunda irresponsabilidad" la falta de contactos por parte del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, para iniciar una negociación con el partido con vistas a una posible investidura en Andalucía. Todo ello, después de que Moreno se quedase a las puertas de la mayoría absoluta, algo que imposibilita que el PP pueda gobernar en solitario y que les hace depender de la formación de Santiago Abascal para revalidar la presidencia.

"Moreno Está metiendo en un lío a los andaluces porque ahora parece que los que bloquean los gobiernos son el Partido Popular. Nosotros, desde la responsabilidad, seguimos con la mano tendida", ha afirmado Garriga en una rueda de prensa este lunes tras la reunión del Comité de Acción Política del partido.

En este sentido, Garriga ha "aconsejado" a Moreno que hable con otros barones populares, como María Guardiola, presidenta de Extremadura, Jorge Azcón, presidente de Aragón, y Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, para que le cuenten "lo fácil" que es negociar con los de Abascal cuando se hace "seriamente" y "medida a medida" y "lo mal" que "reaccionan" cuando "hay algún tipo de chantaje".

"Conscientes de la proporcionalidad que tenemos, nos sentaremos a negociar cuando Moreno decida", ha señalado. A diferencia de las otras autonomías, Vox no ha aclarado aún si su intención es pedir entrar en el gobierno a cambio de su apoyo a su investidura. "Esperemos que Moreno llame a Manuel Gavira y podamos empezar a hablar de que y de como vamos a cambiar las políticas en Andalucía", ha concluido Garriga.

El PP le resta importancia

El portavoz del Partido Popular Andaluz, Toni Martín, manifestó el pasado jueves que aún "hay tiempo" para llevar a cabo los contactos con Vox, que según las partes "aún no han comenzado".

"No veo que haya tanta urgencia porque hasta el día 11 del mes que viene no se constituye el Parlamento", aseguró Martín en la misma línea de las palabras de Juanma Moreno la pasada semana en las que situó un posible inicio de las conversaciones para la presente semana.