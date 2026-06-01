Vox alerta de que Sánchez puede "alterar incluso el resultado electoral" para seguir en Moncloa

Vox ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar dispuesto a "alterar incluso el resultado electoral" con tal de seguir en el poder y ha puesto como ejemplo la situación política que atraviesa Colombia tras las elecciones presidenciales celebradas este fin de semana.

Según ha recogido Europa Press, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha realizado estas declaraciones después de la reunión del Comité de Acción Política de la formación. El dirigente ha cargado contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por no aceptar el resultado del preconteo que da la victoria en primera vuelta al candidato Abelardo de la Espriella frente al izquierdista Iván Cepeda.

Paralelismo con Colombia

Garriga ha felicitado públicamente a De la Espriella, al que ha definido como su "amigo y aliado", por haber "plantado cara" a la "mafia" de Petro. Después, el dirigente de Vox ha trazado un paralelismo con la situación política española y ha advertido de que Sánchez podría actuar de manera similar si pierde unas futuras elecciones generales.

"Que no se confíen ni de las encuestas ni del tono afable y simpaticón de Sánchez porque, si de él depende, es capaz de alterar incluso el resultado electoral para mantenerse" en el Palacio de la Moncloa, ha asegurado Garriga.

El secretario general de Vox también ha sostenido que el jefe del Ejecutivo hará "todo lo que esté en su mano" para "blindarse" en el poder.