Anticorrupción pide 6 meses más para investigar los amaños de Ábalos y prevé más imputaciones

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que amplíe durante seis meses más la investigación de la pieza separada del caso Koldo centrada en los presuntos amaños de contratos de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.

La pieza separada se centra en las presuntas irregularidades en contratos de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes y forma parte de las distintas líneas de investigación abiertas dentro del caso Koldo. En esta pieza figuran como investigados el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor ministerial Koldo García, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el exdirector general de carreteras Javier Herrero y el empresario Víctor de Aldama, señalado por los investigadores como presunto conseguidor de la trama.

El Ministerio Público considera que la complejidad de la investigación hace necesario prolongar las diligencias para completar el análisis de la documentación y de las pruebas que siguen pendientes de incorporación a la causa.

En un escrito, Anticorrupción sostiene que es "altamente probable" que sea necesario practicar nuevas diligencias de investigación antes de dar por concluida la instrucción. La Fiscalía argumenta que la dimensión de la causa y el estado actual de las pesquisas justifican la prórroga solicitada al magistrado de la Audiencia Nacional.

Además, destaca que todavía existen actuaciones pendientes que pueden resultar relevantes para determinar el alcance de la presunta trama investigada y las posibles responsabilidades penales de los implicados.

Pendientes de nuevos informes de la UCO

Entre los elementos que la Fiscalía considera relevantes figura la recepción de nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que continúa desarrollando distintas líneas de investigación relacionadas con la adjudicación de contratos públicos.

La Fiscalía también considera una posibilidad "no descartable" que se produzcan nuevas imputaciones a medida que avance la investigación y se analice la información pendiente.

El juez Ismael Moreno ya ha recibido la petición de la Fiscalía y ha dejado constancia de ello mediante una providencia. En dicha resolución, el magistrado indica que se pronunciará sobre la solicitud de prórroga en un escrito independiente, por lo que todavía no ha decidido si accede o no a ampliar el plazo de instrucción.