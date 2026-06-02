Cerdán mantuvo otras 17 reuniones con Leire Díez en sede oculta tras recibir el soplo de que les podían investigar

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tiene al menos 22 reuniones de la cloaca certificadas en la sede socialista: en Ferraz. Pero no fueron las únicas que se llevaron a cabo. Hubo otras 17 reuniones para las que se buscó otra sede o se decidió ocultar mucho más el lugar de encuentro. El motivo: los chivatazos internos avisaban ya de que debían tener cuidado porque sus citas podían acabar siendo vigiladas por la Guardia Civil debido a que no dejaban de forzar ataques contra la Benemérita.

El juez Pedraz tiene acreditada una larguísima serie de encuentros de la cloaca en los que estuvo el considerado cabecilla, Santos Cerdán -el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez para todo-, o algunas de sus personas de confianza. Pero tiene acreditado también un cambio de sede llamativo: las reuniones pasaron de celebrarse en Ferraz a ubicarse en sedes ocultas.

La estructura criminal del PSOE

El auto del juez Pedraz destaca que "un elemento especialmente significativo y, al mismo tiempo, demostrativo de la unidad de acción y dirección se evidencia de la forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada. Al mismo tiempo, el análisis de estos extremos también incide en el rol superior ostentado por Santos Cerdán, en tanto en cuanto este, como secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos...) de algunos de sus miembros".

El auto añade que "esto se observa ya desde los momentos iniciales, sirviendo como ejemplo la propia reunión ya señalada y que tuvo lugar el 26.04.2024 en la sede del partido en Ferraz. Concerniente a la puesta a disposición por parte de Santos Cerdán de la logística del partido, ya se ha señalado que la reunión se produjo en la sede ubicada en la calle Ferraz, como tantas otras que se sucedieron a lo largo del tiempo y que se cuantifican en al menos 22, la mayor parte de las cuales celebradas entre Santos Cerdán y Leire Díez y que habrían servido para la coordinación y dación de cuentas efectuada por Leire. Así, la primera reunión conocida se fecha el 26.04.2024, coincidiendo con la que se viene analizando y, la última, el 11.04.2025".

Y, efectivamente, eran "al menos" 22. Porque lo cierto es que hay todo un listado de otras 17 reuniones en sedes ocultas o ajenas: "Esta constante relación entre ambos no se circunscribió a la mantenida en reuniones celebradas en la sede, sino que, además de estas, se tiene constancia de al menos otras 17 reuniones celebradas entre Santos CERDÁN y Leire DÍEZ durante este periodo, de las cuales se desconoce la ubicación de su celebración o se producen fuera de la sede, fechándose la última de ellas el 21.05.2025".

Y hay que recordar que "el mismo día de la reunión fechada el 26.04.2024 y tras la finalización de la misma, una empleada del partido remitió a Leire DÍEZ la reserva de un billete de avión para volver a su residencia habitual. En este caso es Covadonga SAN PEDRO PASCUAL, una empleada con funciones administrativas en el partido, la que le remite esto a través de WhatsApp, coincidiendo esta remisión con el inicio de la conversación entre ambas". Y esto pone de manifiesto "dos cuestiones: la participación de empleados con funciones administrativas que habrían adquirido el billete y gestionado el mismo en favor en este caso de Leire y, por otro lado, la asunción del coste del billete por parte del partido. Esto también se sucede de forma recurrente a lo largo del tiempo y desde este momento".

Traducido, que la integración entre partido y cloaca era plena, según el juez.