El Congreso invita a Zapatero al acto con el Papa: ¿será su primera reaparición tras la imputación?

Junio amenaza con convertirse en un mes al rojo vivo para el PSOE. A tan solo diez días de la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el próximo lunes 8 de junio en la Carrera de San Jerónimo se vivirá una jornada inédita. Por primera vez, un pontífice pronunciará un discurso ante las Cortes en una sesión solemne con motivo de la llegada del papa León XIV a España.

La Cámara Baja ha cursado invitación a los expresidentes del Gobierno para asistir a la sesión. Entre ellos figura José Luis Rodríguez Zapatero, cuya posible asistencia adquiere una dimensión política evidente dada su situación judicial.

Fuentes parlamentarias confirman que el expresidente ha sido invitado en las mismas condiciones que el resto de antiguos jefes del Ejecutivo. Se trata de un procedimiento protocolario habitual en este tipo de actos institucionales. Sin embargo, la expectación en torno a su presencia es superior a la de cualquier otro invitado por producirse apenas unos días antes de su comparecencia judicial.

Por el momento, Zapatero, imputado por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, no ha confirmado si acudirá al Congreso. Las mismas fuentes explican que los invitados tienen de plazo hasta el jueves para comunicar su asistencia, aunque recuerdan que la condición de expresidente permite una flexibilidad protocolaria que facilitaría su presencia incluso con escaso margen de antelación.

La coincidencia temporal entre la visita papal y el escenario judicial que rodea al expresidente llega además en un momento especialmente complejo para el PSOE y para el presidente Pedro Sánchez tras la entrada de los agentes de la UCO a la sede de Ferraz, el levantamiento del sumario del caso Leire y el arranque del juicio al hermanísimo, David Sánchez. Tanto en La Moncloa como en Ferraz reivindican la legalidad del rescate a la aerolínea Plus Ultra y mantienen públicamente su respaldo a Zapatero. Sin embargo, tratan de marcar distancias con la investigación y sostienen que las actuaciones bajo sospecha no afectan ni comprometen al Gobierno mientras en las filas socialistas preocupa el impacto electoral que todas las causas judiciales pueden tener en el partido.

Los socialistas rehúsan pronunciarse sobre el contenido de las diligencias judiciales. En la documentación incorporada a la causa figuran anotaciones relativas a gestiones con presos políticos, a la salida de Venezuela y posterior acogida en España de Edmundo González Urrutia, así como a movimientos relacionados con el tráfico del oro y el petróleo venezolanos.