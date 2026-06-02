El dato que acorrala a Sánchez: "El 73% de los españoles quiere elecciones"

El experto en demoscopia Arcadio Mateo ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para analizar el escenario político actual y la posibilidad de una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un contexto de creciente tensión parlamentaria y dependencia de los socios nacionalistas.

Sobre el PNV ha dejado clara una cosa y es que tienen una situación compleja. "Los dos tienen una situación demoscópica muy complicada, el PNV teme que en las próximas autonómicas le haga sorpasso Batasuna, con lo cual ahí tiene un papelón. ¿Cuál de sus dos amigos indepes, unos más que otros, va a querer que sea lehendakari?", ha señalado el analista, que ha añadido que "Batasuna sería el peor que puede votar el PSOE".

En esa misma línea, ha insistido en la complejidad del escenario político para ambas formaciones: "Los dos lo tienen muy difícil, se han metido en una ratonera pero hay que salir de esa ratonera, ellos y España".

El dato demoscópico del 73%

El experto ha aportado además una serie de datos sobre estudios que, según ha explicado, se estarían trabajando para Okdiario. "Te doy un dato de lo último que estamos trabajando para Okdiario: ahora mismo el 73% de los españoles quiere elecciones. El 73%, que para que en España algo salga con el 73% tiene que ser exagerado, tal y como está polarizado. Y si vamos al desglose es que el 22% de los votantes del PSOE quieren elecciones ya, el 17% de Sumar y el 35% del PNV", ha afirmado.

Preguntado por el papel del Partido Popular en este contexto, Mateo ha planteado distintas posibilidades estratégicas en torno a una eventual moción de censura. Cuesta le ha preguntado si haría bien el PP en hacer una de las 'melonadas' de intentar una vía de negociación a través de un circuito B, C o D, o si haría bien en echarles una mano, que no sea al cuello, al PNV y a Junts. Y Arcadio Mateo ha advertido de que "eso sería un gran error, y una parte significativa de su electorado no lo perdonaría".

Sin embargo, ha defendido que no debe descartarse la vía de la moción de censura: "No puede renunciar el PP a la moción de censura, pero echándole imaginación. ¿Qué es echarle imaginación, salvar al PNV y a Junts? No, a mí se me ocurren cosas. Tienen que intentarlo porque es un clamor popular de verdad"

Finalmente, el demoscópico ha resumido su análisis en torno a la situación institucional. "Pedro Sánchez no va a convocar elecciones, eso está claro. Tiene que ser una moción de censura de tal pulcritud y de tal inteligencia que el PNV y Junts no se puedan negar a ello. No voy a insistir más en ello, pero hay que buscar una solución para el 73% de españoles que están ya hartos", ha concluido.

Mateo ha hecho un llamamiento explícito a la unidad de las fuerzas contrarias al Ejecutivo. "Que todos los partidos que están contra Sánchez se unan", ha defendido, situando la coordinación del bloque opositor como condición imprescindible para cualquier cambio de mayoría parlamentaria.

También ha apelado a PP y Vox a ampliar su visión estratégica más allá de sus diferencias actuales. "PP y Vox tienen que mirar más allá", ha señalado, insistiendo en la necesidad de una lectura conjunta del escenario político.