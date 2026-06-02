El Gobierno no se da por aludido a las preocupaciones del CGPJ y reitera su respeto a la Justicia

Los ataques del Ejecutivo al tercer poder del Estado se han convertido en una constante a medida que el cerco judicial se estrecha sobre el Gobierno, el PSOE y el entorno más próximo de Pedro Sánchez. Desde Moncloa se ha elevado el tono en las últimas semanas ante el avance de distintas investigaciones que afectan a personas vinculadas al presidente y a su partido, alimentando un discurso que denuncia una supuesta ofensiva política y judicial contra el Ejecutivo.

En ese contexto se enmarcan afirmaciones como las pronunciadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien llegó a denunciar la existencia de "métodos no democráticos" para derribar al Gobierno. También las palabras del propio Sánchez tras la resolución judicial que afectó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuando denunció supuestos "abusos de poder". Unas declaraciones que han provocado una creciente indignación en amplios sectores de la carrera judicial.

Sin embargo, el Ejecutivo no se da por aludido después de que el órgano de gobierno de los jueces haya expresado mediante una declaración institucional su "preocupación" por las manifestaciones públicas que cuestionan la independencia judicial y erosionan la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.

Lejos de rectificar o moderar el discurso, el Gobierno insiste en defender la compatibilidad entre sus críticas a determinadas resoluciones judiciales y el respeto institucional a los tribunales. Así lo ha reiterado este martes la ministra Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde repitió de forma insistente que es "perfectamente compatible" confiar en la Justicia y, al mismo tiempo, criticar "algún fallo o sentencia" cuando así se considere oportuno.

La ministra evitó asumir las advertencias lanzadas por el CGPJ y mantuvo la línea argumental desplegada por Moncloa durante las últimas semanas. En este escenario, el Ejecutivo considera plenamente legítimo seguir hablando de "persecución" o de una estrategia de "acoso y derribo" mientras reivindica simultáneamente su respeto por la actuación de los jueces. Una tesis que el Gobierno defiende pese a la creciente preocupación manifestada por la cúpula judicial ante el deterioro del clima institucional.

"Siempre la posición del respeto y eso no es un eslogan vacío, es una coherencia y consistencia con ese respeto máximo a la labor de la Justicia", aseguró Saiz, tratando de zanjar la polémica abierta tras el pronunciamiento del CGPJ.