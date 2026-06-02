"Estamos en las puertas de un autoritarismo absoluto": la grave advertencia de un expresidente del CGPJ

El expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha valorado en el programa de esRadio, La Noche de Cuesta, el reciente comunicado del órgano de gobierno de los jueces en defense de magistrados como Beatriz Biedma y Juan Carlos Peinado frente a las campañas de presión y descrédito que, a su juicio, están sufriendo.

Aunque ha reconocido que el comunicado puede parecer insuficiente para algunos sectores, De Rosa ha destacado la importancia de que haya sido aprobado por unanimidad y ha puesto en valor el liderazgo de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. "Está teniendo una autoridad moral muy importante en la Justicia española", ha asegurado.

Respaldo a jueces y fiscales

Durante la entrevista, De Rosa ha defendido que el apoyo institucional resulta fundamental para que jueces y fiscales puedan desarrollar su trabajo con independencia frente a las presiones externas. En este sentido, ha subrayado que magistrados como Biedma o Peinado han actuado sabiendo que cuentan con el respaldo del CGPJ, de las asociaciones judiciales y de sus propios compañeros.

Asimismo, ha denunciado el clima de hostilidad que, en su opinión, existe contra determinados miembros de la carrera judicial y fiscal, y ha advertido de que España se encuentra "en las puertas de un autoritarismo absoluto por parte de este Gobierno".

De Rosa también ha reclamado que una futura reforma institucional garantice una independencia real de órganos como el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional. A su juicio, la Fiscalía es actualmente "la institución más podrida" dentro del sistema judicial español y ha insistido en la necesidad de reforzar su autonomía respecto al poder político.