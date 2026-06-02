Ni moción ni censura

El Frankenstein de Sánchez morirá como el caudillo de Ferrol: por causas naturales, en su propia cama. Y para que ocurra eso todavía habrá que esperar un año completo, con sus doce meses. Algo que, en el fondo, conviene a todo el mundo. Al Gobierno, por razones obvias. A los catalanes, porque saben bien que nunca van a disponer de otro chollo similar en la Moncloa. Al PNV, porque necesita, sí o sí, al PSOE para mandar en el único lugar que de verdad le interesa. Y la mejor manera de tener al PSOE dentro de Ajuria Enea pero sin darle nada, ni las raspas de las sardinas, es con la situación actual en Madrid.

A la extrema derecha, por su parte, tampoco le conviene demasiado que cambie el escenario nacional hasta las presidenciales francesas, potencial instante histórico en el que los de Le Pen podrían llegar al Elíseo. Algo que, de ocurrir, desencadenaría un terremoto de nivel siete en la escala de Richter dentro de todos los partidos conservadores europeos, empezando por el PP. Y al propio PP, en fin, igualmente le resulta mucho más rentable que el Gobierno se siga desangrando en las encuestas antes que asumir el riesgo de un remake del bluf de julio de 2023. Todos contentos en la intimidad, pues. Pero, ya se sabe, hay que llenar muchas horas de tertulias, muchas portadas de periódicos, muchos editoriales incendiarios, muchos minutos de telediario, y muchos artículos de opinión como este.

Y por eso andamos todos ahora, empezando por el menos interesado en ella, el propio Feijóo, con esa cantinela cansina de la moción de censura. La política, desde que se ha ido convirtiendo cada vez más en un espectáculo mediático que compite por la atención de los espectadores con los deportes, las series de Netflix y los programas televisivos de variedades, necesita renovar constantemente el guión para no perder audiencia. Ahora, el CIS es su propio EGM. Y en esa clave analítica, la del espectáculo que siempre debe continuar, hay que interpretar la moción de censura ful que, por supuesto, el PP nunca presentará. Cosas del circo.