JUPOL estalla contra la escandalosa manipulación de Javier Ruiz en TVE

La polémica estalló este lunes durante la emisión de Mañaneros 360, el programa de TVE presentado por Javier Ruiz, que dedicó buena parte de su contenido al incidente ocurrido en una manifestación en defensa de la educación pública en la Comunidad Valenciana.

Durante el espacio, Ruiz atribuyó en varias ocasiones a Jupol un comunicado y unas declaraciones relacionadas con la actuación de un agente de la Policía Nacional que empujó a una manifestante de 68 años. La mujer cayó al suelo y sufrió una fractura nasal y heridas en la barbilla que precisaron puntos de sutura.

Según denuncia Jupol, el presentador aseguró repetidamente que el sindicato respaldaba la actuación policial y cuestionaba la investigación anunciada por la Delegación del Gobierno. Entre otras afirmaciones, Ruiz sostuvo que Jupol había señalado que quien intenta ocupar la vía pública "se expone" a este tipo de actuaciones y que la Delegación del Gobierno no iba a investigar los hechos.

Así se manipula en RTVE; así manipula Javier Ruiz. Durante toda la mañana ha atribuido a JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, un comunicado y unas declaraciones que corresponden a otra organización sindical. JUPOL no ha emitido dicho comunicado ni ha realizado… pic.twitter.com/2VKf2by9ob — JUPOL (@JupolNacional) June 1, 2026

Sin embargo, el sindicato asegura que esas declaraciones no procedían de Jupol, sino de la Unión Federal de Policía (Ufpol), autora del mensaje difundido en redes sociales.

El error se repitió durante todo el programa

La confusión no quedó en una única intervención. Javier Ruiz trasladó esa versión a las entrevistas realizadas al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, y a la eurodiputada de Podemos Irene Montero.

Jupol sostiene que el presentador continuó atribuyéndole el mensaje incluso cuando en pantalla aparecía la cuenta de la Unión Federal de Policía, organización que realmente había publicado el contenido. Tras la emisión del programa, Jupol difundió un comunicado en su cuenta de X en el que acusó a RTVE y a Javier Ruiz de manipular la información.

"Recogida de cable de Javier Ruiz en Televisión Española" 😎 No es habitual ver una rectificación y una petición de disculpas en la televisión pública. Sin embargo, hoy no les ha quedado más remedio tras las gestiones realizadas por JUPOL. 🫣 Aunque las explicaciones ofrecidas… pic.twitter.com/uqjykVRUcT — JUPOL (@JupolNacional) June 2, 2026

Javier Ruiz ha rectificado este martes durante la emisión de Mañaneros 360 y ha pedido disculpas por lo sucedido. El presentador ha reconocido el "error" cometido el día anterior al identificar como propio de Jupol un mensaje que en realidad había sido difundido por la Unión Federal de Policía (Ufpol), aunque ha rechazado que existiera intencionalidad alguna detrás de la confusión.

"Pedimos disculpas por el error. Es tan malicioso como que el monitor está lejos y uno lee Jupol cuando pone Ufpol. Esto es todo. La conspiración que algunos están intentando ver en esto...", ha afirmado durante el programa, restando importancia a las acusaciones de manipulación formuladas por el sindicato policial.

El sindicato recalcó que nunca emitió el comunicado ni realizó las declaraciones que se le atribuyeron durante la emisión y anunció que sus servicios jurídicos ya trabajan para depurar responsabilidades. Además, adelantó que solicitará formalmente la rectificación de las informaciones emitidas y presentará una queja ante RTVE por lo ocurrido.

En otro mensaje, Jupol explicó que había trasladado el asunto al presidente de RTVE, José Pablo López; a la eurodiputada Irene Montero; y a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, al considerar que podrían haber asumido una versión errónea de los hechos a raíz de las afirmaciones realizadas en el programa.