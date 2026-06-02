La mano derecha de María Jesús Montero: pieza clave en la trama Sepi y en las cloacas del PSOE

Vicente Fernández Guerrero se ha convertido en uno de los nombres que más se repiten en las distintas investigaciones que cercan al PSOE. Fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y mano derecha de la que fuera vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El nombre de Fernández Guerrero aparece vinculado tanto a la trama Sepi, que investiga posibles amaños de contratos públicos y cobro de comisiones, como en la trama de las cloacas socialistas junto a la Fontanera del PSOE, Leire Díez.

Fue María Jesús Montero la que impulsó la llegada de Vicente Fernández a la SEPI después de que este ocupara el puesto de interventor general de la Junta de Andalucía. Al frente del holding público, la mano derecha de la exministra de Hacienda estuvo tan solo 15 meses, después de su nombramiento tras la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018.

Fernández Guerrero tuvo que abandonar la Sepi por su imputación en el caso Aznalcóllar, del que más tarde resultó absuelto. Sin embargo, María Jesús Montero dejó vacante la presidencia de la SEPI durante aproximadamente 18 meses, hasta el nombramiento de la actual presidenta, Belén Gualda, el 30 de marzo de 2021. El expresidente de la empresa pública actualmente está imputado por 4 delitos: tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos y fraude en la contratación pública.

Una relación estrecha

Libertad Digital publicó que María Jesús Montero y Vicente Fernández Guerrero hicieron "vida de pareja" en un hotel en Cabo de Gata en el verano de 2021, después de su cese como presidente de SEPI. Fernández fue detenido en diciembre de 2025 por el caso SEPI y tras su detención la entonces vicepresidenta primera aseguró no haber mantenido ningún contacto con él desde su cese: "Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en Sepi. Hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha y, por tanto, no tengo ni idea de qué estaba haciendo este señor. Yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos".

El chat "Hirurok": epicentro de la trama Sepi

Uno de los elementos clave de la investigación es la existencia de un grupo de Whatsapp denominado "Hirurok" ("Nosotros tres" en vascuence), en el que participaban la ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, el empresario dueño de Servinabar socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero.

De acuerdo con la investigación, en ese grupo se habrían compartido planes, coordinado decisiones y definido estrategias relacionadas con contratos públicos y ayudas estatales. Los investigadores analizan si este canal pudo servir como núcleo operativo de una red destinada a gestionar adjudicaciones y subvenciones que, según distintas estimaciones, superarían los 130 millones de euros entre 2021 y 2023.

El mismo grupo y la llamada trama de las "cloacas"

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el grupo "Hirurok" conecta el presunto cobro de comisiones ilegales con las cloacas socialistas, que, presuntamente, sirvieron para desestabilizar las causas judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez.

El Mundo avanzó que la fontanera Leire Díez eliminaba sus mensajes con el entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, pero no lo hacía con Vicente Fernández Guerrero, con quien habría mantenido también una relación una relación íntima.

Uno de los mensajes incluidos en la investigación se envió el 25 de abril de 2024, cuando Leire Díez comunicó a Fernández Guerrero que se desplazaba "de urgencia a Madrid" por orden de Santos Cerdán. "Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", habría escrito, según la información publicada. Un mensaje que se envió un día después de que comenzara el periodo de reflexión de cinco días del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de su mujer que marcó, según el juez Pedraz, el inicio de la trama de las cloacas.

Servinabar: el fichaje tras la Sepi

Tras su salida de la Sepi, Vicente Fernández Guerrero fue contratado por Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán y Antxón Alonso, aproximadamente año y medio después de abandonar su cargo público. Hay sospechas de que Servinabar fuera una vía para canalizar mordidas y conseguir adjudicaciones públicas.

En la compañía ejerció como director comercial y, según los datos aportados por la Hacienda Foral de Navarra, habría percibido más de 100.000 euros durante el tiempo que permaneció en nómina. Su incorporación contó con autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses.

La sombra en el rescate de Tubos Reunidos

Otro de los puntos bajo investigación es su relación con Tubos Reunidos, empresa que fue beneficiaria de un rescate público de 112,8 millones de euros aprobado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sepi.

Según El Mundo, Fernández Guerrero habría sido contratado por la compañía apenas dos meses después de la concesión de dichas ayudas y habría permanecido en ella entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025. Un mes antes de ser detenido. Durante ese periodo, habría compatibilizado su trabajo de consultoría en Tubos Reunidos con su actividad en Servinabar.

En este contexto, la investigación también apunta a la figura de Rosario Martínez Manzanedo, en 2021 directora de Participadas de la Sepi, colocada previamente en el organismo durante la etapa de Fernández Guerrero y con pasado profesional común en la Junta de Andalucía bajo la órbita de María Jesús Montero. Rosario Martínez Manzanedo habría sido la responsable de convencer al órgano que concedía los rescates de la SEPI que había que concederle esa ayuda a Tubos Reunidos.

De acuerdo con la investigación del juez Santiago Pedraz, la trama Sepi podría haber percibido alrededor de 114.000 euros vinculados a operaciones relacionadas con esta empresa. Tubos Reunidos, por su parte, no ha aclarado públicamente las cantidades abonadas a Fernández Guerrero por sus servicios.