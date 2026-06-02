No le disputarás el puesto al 'Chirimoyo'

Queda muy feo presentarse a una plaza de funcionario que ya está adjudicada, antes incluso de redactar la convocatoria y publicarla en el boletín oficial. Este tipo de puestos es un clásico en la administración autonómica española, convertida en un cortijo del partido dirigente para acomodar a los más fieles y pagar favores a la dirección nacional, que envía también paracaidistas desubicados a trincar un sueldo público en los abrevaderos regionales.

En todas las autonomías hay forasteros situados en puestos recónditos, que nadie sabe para qué sirven, pero están dotados de un salario inalcanzable para los funcionarios con décadas de carrera administrativa. La novedad, con el hermano de Pedro Sánchez, es que quisieron adornar el enjuague con una apariencia de excelencia profesional que, tras las pesquisas judiciales de la juez Biedma, resulta, cuando menos, discutible.

Al Chirimoyo podrían haberlo nombrado coordinador de asesores de la presidencia de la Diputación, un puesto irrelevante que pasaría desapercibido para todo el mundo y que puede llevar aparejado legalmente un sueldo similar al que estuvo cobrando como director de la Oficina de Artes Escénicas de Badajoz. Una plaza de la que no es que desconociera cuáles eran sus funciones; es que ni siquiera sabía si tenía despacho o dónde estaba ubicado. Esto último es lo único coherente en este escándalo, porque un puesto sin funciones no necesita un lugar en el que no desarrollarlas, de ahí los balbuceos ridículos del hermanísimo cuando la juez le preguntó por esa cuestión elemental.

La candidata que fue descartada en beneficio de David Azagra (el apellido Sánchez es demasiado vulgar) ha explicado que ya le habían dicho que el puesto era para él. A pesar de eso insistió en presentarse, una actitud insólita en este tipo de convocatorias, de las que todo el mundo huye para no perder el tiempo y ganar disgustos, que es lo que acabó ocurriendo. Sin embargo, una vez judicializado este enchufe clamoroso, la declaración de la damnificada adquiere relevancia por las circunstancias en las que se llevó a cabo el simulacro del proceso de selección. Su testimonio será de gran interés para que el tribunal establezca, en su caso, el alcance penal de las decisiones de los implicados.

El socialismo es amorrar a la teta pública a familiares, allegados, pegadores de carteles electorales y odontólogas colegiadas creadoras de imagen, pero con el hermano de Sánchez han hecho imposible acogerse a cualquier apariencia de legalidad. Los puestos de libre designación en el Palacio de La Moncloa en los que David habría pasado desapercibido son incontables, pero el hermanico es un loco de la música y había que ubicarlo en un puesto en el que pudiera componer y dirigir cuando le apeteciera.

Estamos ante la versión administrativa del mal stendahliano, un escándalo que solo encuentra precedentes en el caso de Juan Guerra, el hermano de Alfonso, al que pusieron un despacho en Sevilla para que hiciera sus chanchullos al amparo del poder. Pero con una diferencia en el terreno de la ética a favor de mienmano: Aquél, por lo menos, invitaba a café.