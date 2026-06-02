¿Qué es lo que no entiende el Partido Popular?

Cuando uno observa los humillantes movimientos del PP dirigido por el grupo de notables que encabeza Alberto Núñez Feijóo, se pregunta qué es lo que no entiende el PP de lo que está pasando en España, en Europa y en el mundo. Tras comprobar las respuestas de PNV y Junts, antaño representantes nacionalistas de los viejos ricos catalanes y vascos, y hoy meras castas de poder, xenófobas, racistas y siempre antiespañolas e insolidarias, ¿qué es lo que no se entiende en Génova 13?

El PNV ya le ha puesto al PP la condición de que no vaya con Vox a la moción de censura sabiendo que sin su concurso no se podrá ganar, ni siquiera acercarse a la mayoría. Mera excusa de quien no obtendrá más de otro gobierno que lo que el gobierno sanchista le ha regalado. Y Junts, aprovechando el jaleo, le exige que vaya a fotografiarse con el golpista jefe a Waterloo, algo que Feijóo no puede perpetrar si quiere seguir con vida política. Con la que ha caído ya de estos nacionalismos, que se siga esperando de ellos algo bueno para España es de ciegos o de algo peor.

¿Acaso el PP no ha comprendido todavía que con Sánchez, toda la izquierda social-comunista y los separatismos de izquierda y derecha viven mejor y saben que siempre vivirán mejor en el futuro? ¿Acaso no se ha percatado de que la gran corrupción que afecta al PSOE –con el PP en los juzgados por lo mismo–, no invitará a ninguno de los tentáculos del monstruo frankensteiniana a morder la mano que les ha dado de comer más y mejor que nunca y sin riesgo alguno?

Por no entender, tampoco entiende que de lo que se trata no es del PP ni de Vox ni de sus batallitas por un trozo de la tarta electoral. Se trata del futuro de España, de la renacionalización de España a partir de una estrategia confluyente de todos los que creemos en la patria española común y en su legado, en el mensaje de la Transición y sus principales piezas políticas y en el blindaje definitivo de una democracia mucho más eficaz y segura ante sus enemigos internos y externos.

¿Qué es lo que no entienden en esa extraña sede de Génova del resultado de las últimas elecciones celebradas en cuatro comunidades esenciales, como Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía? En todas ellas, ciertamente ganaron sus barones aunque con pérdidas absolutas de votos respecto a diez años atrás en Extremadura, Castilla y León y Aragón) o escaños (Andalucía respecto a las anteriores comicios). ¿Qué no entienden del ascenso de Vox y su consolidación como una de la voces de la derecha española, hijos además del propio PP?

¿Qué es lo que no entienden de las cifras de las últimas encuestas electorales realizadas en las que Vox casi duplica sus resultados respecto a 2023 mientras que el PP sube tan débil como insuficientemente para formar gobierno en solitario en una hipotética próxima legislatura si es que tal evento tiene finalmente lugar? ¿Qué no entienden de unas cifras que acercan a las derechas juntas a los 210 escaños, los 3/5 necesarios para reorientar la democracia española?

¿Qué es lo que no entienden de la trayectoria del PSOE en los últimos nueve años donde cualquier esperanza de generación –nunca la hubo antes–, de una socialdemocracia nacional y constitucional respetuosa con las reglas y las normas éticas de la democracia política, ha sido cercenada por la ocupación que ha hecho la tiranía sanchista de toda la organización?

¿Qué no entienden de la deriva pronacionalista, por necesidad; de la vocación antipatriótica, por ensoñaciones teóricas y políticas; de la abjuración de toda doctrina solidaria, por diversión y cinismo, y del abandono de toda conducta moral cívica, por degeneración, de toda la izquierda que se esfuerza en que cuaje su proyecto de Frente Popular con aspiraciones republicanas excluyentes, otra vez, de más de media España, o en su caso, de un monarquía domesticada "federal" y "plurinacional", esto es, anticonstitucional?

¿Qué no entienden de la reacción, no solo española sino europea y occidental, que quiere defender los valores, instituciones, creaciones culturales y creencias éticas y religiosas que nos convirtieron en la civilización más fecunda, próspera y liberal de la Historia en creación de bienes, bienestar social y valores convivenciales a pesar de sus pecados y crímenes hoy reconocidos y enmendados en buena medida?

A muchos de los viejos dirigentes del Partido Popular les gustaba repetir la sabia consideración que establecía que era más importante pensar en las próximas generaciones que en las siguientes elecciones. Pues nada de eso se observa en lo que ocurre en la planta séptima de Génova, 7, sea por propio impulso o por presión de barones como Juan Manuel Moreno, que parece preferir dialogar con todo el mundo de las izquierdas antes que con el partido de un Santiago Abascal, con el que coincidió en el PP y en Nuevas Generaciones durante años.

¿Qué no entiende el PP, y tampoco demasiado Vox, de una realidad nacional que nos exige a todos una elevación de miras y una coordinación de esfuerzos para que unas derechas nacionales y democráticas se entiendan para poner fin a la destrucción de la nación y de la Transición que vivimos? ¿Qué no se entiende de la urgencia de la recuperación de una izquierda socialdemócrata y nacional, ya imposible desde el PSOE?

¿Mendigar apoyos sonrojantes para una moción de censura "instrumental" a las partidas nacionalistas que se han nutrido de asesinatos, chantajes, humillaciones y expolios de la mayoría democrática nacional? ¿Eso es todo lo que se les ocurre a los dirigentes del PP?

Es decir, que no entienden por qué Vox crece y seguirá creciendo y por qué sus votantes tradicionales y decentes se quedarán más y más en casa. Pues adelante con los faroles, que vamos directos al precipicio.

Somos muchos los que esperamos una alternativa nacional democrática, digna y eficaz en España. Si esto sigue así, puede perderse toda esperanza. Y entonces…