Quién es Aránzazu Figueroa, la líder radical de las juventudes del PSOE que insulta a la derecha

Aránzazu Figueroa era hasta hace pocos días una dirigente prácticamente desconocida para el gran público. Sin embargo, la madrileña de 27 años ha dado el salto a la primera línea política tras convertirse en la primera mujer en asumir la secretaría general de Juventudes Socialistas de España (JSE), la organización juvenil del PSOE.

Su proclamación se produjo en el 27º Congreso Federal de las JSE, celebrado en Madrid y clausurado por Pedro Sánchez en uno de los momentos más delicados para el Gobierno, rodeado por el desgaste político derivado de distintos escándalos de corrupción. En este contexto, Figueroa aprovechó su estreno nacional para cerrar filas con el presidente y cargar con dureza contra la oposición.

Nacida en Madrid en 1999 y criada en Colmenar de Oreja, estudió Derecho y Economía en la Universidad Rey Juan Carlos. Su trayectoria política se ha desarrollado íntegramente dentro de las estructuras socialistas. Antes de alcanzar la dirección nacional, dirigió durante tres años las Juventudes Socialistas de Madrid y formó parte de la candidatura municipal del PSOE en su localidad en las elecciones de 2023.

Un ataque frontal a la derecha

Si algo dejó claro Figueroa en su presentación nacional fue su voluntad de adoptar un discurso de confrontación política. Durante el congreso acusó a la derecha de ser "heredera del franquismo" y arremetió contra los que llamó "pijos de salón" y "niños de papá", lo que desató una gran polémica en las redes sociales.

La nueva líder de las Juventudes Socialistas sostuvo además que quienes se sitúan en el espacio político de la derecha son responsables de especular con la vivienda, explotar a los inmigrantes o abandonar a los mayores en residencias. También calificó de "mala gente" a quienes, según dijo, representan ese bloque ideológico.

Las declaraciones provocaron una inmediata respuesta de dirigentes juveniles del Partido Popular, como Ignacio Dancausa, que aseguró que "los jóvenes estamos muy por encima de los odios que nuestros bisabuelos y abuelos ya superaron".

Conozco a Aránzazu de algún que otro debate, no me parece mala persona, simplemente repite sin pensar lo que dicen sus mayores incluso si implica insultar a la mitad de los españoles. Los jóvenes estamos muy por encima de los odios que nuestros bisabuelos y abuelos ya superaron. https://t.co/USOoHWeIdJ — Ignacio Dancausa (@Idancausa) May 31, 2026

Apoyo a Pedro Sánchez

Figueroa se declara abiertamente alineada con Pedro Sánchez y durante el congreso lo presentó como un referente político. Sin embargo, algunas de las posiciones defendidas desde las Juventudes Socialistas se sitúan incluso más a la izquierda que las sostenidas oficialmente por el Gobierno.

Entre ellas destacan los debates impulsados en torno a una futura Tercera República o los planteamientos críticos con la permanencia de España en la OTAN, cuestiones que históricamente han estado más asociadas a Podemos, Izquierda Unida o Sumar que al propio PSOE.

Feminismo, impuestos y voto a los 16 años

La nueva secretaria general también ha construido parte de su imagen pública alrededor del feminismo. Formó parte del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE y ha participado en iniciativas relacionadas con esta materia dentro del partido.

El congreso que la eligió aprobó además varias propuestas que permiten identificar las prioridades de la nueva dirección: endurecimiento fiscal para los grandes patrimonios, mayor progresividad del IRPF, medidas de intervención en el mercado del alquiler, rebaja de la edad de voto hasta los 16 años y nuevas restricciones sobre determinados contenidos digitales.

La organización también respaldó una resolución favorable a la prohibición de la pornografía como industria, una de las medidas más controvertidas debatidas durante el encuentro.

Asimismo, la joven tiene un perfil muy activo en redes sociales, como Instagram, donde publica vídeos en los que critica de lleno a la oposición del Partido Popular y Vox.