Sánchez llama a los suyos a resistir: "Hay que seguir adelante"

Ferraz ignora las crecientes voces dentro del PSOE que reclaman un adelanto electoral o la convocatoria urgente de un congreso extraordinario ante la cascada de escándalos y causas judiciales que amenazan con erosionar aún más al partido. Pese al terremoto político de las últimas semanas, la dirección socialista se aferra a su hoja de ruta y descarta cualquier rectificación. "Hay que seguir adelante", trasladó el presidente del Gobierno durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal celebrada este lunes, apenas cinco días después de que agentes de la UCO irrumpieran en la sede de Ferraz para recabar documentación relacionada con el caso Leire Díez.

Sánchez mantiene intacta su intención de agotar la legislatura y gobernar hasta 2027 y "más allá". Ni las investigaciones que cercan a su entorno político y familiar ni el deterioro de la imagen del partido han llevado al jefe del Ejecutivo a contemplar un adelanto de las elecciones generales.

El PSOE ha activado el modo supervivencia. A menos de un mes del Comité Federal previsto para el próximo 27 de junio, la dirección trata de proyectar la imagen de un partido renovado, con mayores controles internos y más transparencia tras el estallido del caso Santos Cerdán. Sin embargo, esa versión choca con el diagnóstico que realizan dirigentes y cuadros socialistas consultados, que sostienen que las prácticas internas apenas han variado y que determinados pagos de caja continúan sin someterse a mecanismos efectivos de fiscalización.

En la cúpula socialista también se afanan en rebajar el impacto político del caso Leire Díez. Dirigentes del partido sostienen que Pedro Sánchez desconocía la intensidad de la relación que la exmilitante mantenía con la sede federal y aseguran que el jefe del Ejecutivo no estaba al tanto de detalles que ahora emergen en la investigación judicial. Entre ellos, las 22 entradas en Ferraz que la propia Leire Díez habría realizado y que el juez Santiago Pedraz ha incorporado a las diligencias de la denominada trama SEPI.

Mientras tanto, Ferraz prepara su estrategia para afrontar ante la militancia las próximas revelaciones judiciales. La dirección tiene previsto presentar en el Comité Federal de finales de junio un informe sobre la gestión desarrollada durante el último año con el que pretende apuntalar su discurso de regeneración y transparencia. Un mensaje que pivota sobre las medidas aprobadas tras los últimos escándalos y que se articulan en torno a tres ejes: el refuerzo de los controles financieros, la reforma de los estatutos del partido y el endurecimiento del régimen disciplinario.

Sin embargo, algunos de los mecanismos anunciados siguen sin activarse en casos concretos. Es lo que ocurre con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sobre quien no existe por ahora intención alguna de abrir un expediente informativo, pese a estar imputado.

"En cuanto veamos el sumario no nos tiembla la mano con nadie", sostienen fuentes del partido, que insisten en que actuarán con contundencia, al tiempo que la cúpula socialista alimenta la tesis del cerco político. "Van a por nosotros", repiten fuentes socialistas.