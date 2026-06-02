Vox rebaja la presión sobre el PP para facilitar la moción de censura

Vox no quiere interferir en una posible negociación para presentar una moción de censura. Conscientes de que presionar ahora al PP puede ser contraproducente, la formación de Santiago Abascal opta por la cautela, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, cuando dirigieron todos sus esfuerzos a atacar a Alberto Núñez Feijóo por no registrarla.

"Nosotros la presentaríamos, el PP es el que tiene la capacidad, Feijóo debe negociar con los grupos", es lo máximo que han dicho en los últimos días, apelando también a la necesidad de "retratar a los socios", a los que empujan a apoyarla, sin contrapartidas. "Que los españoles sepan si los socios están al lado del partido de la trama de financiación irregular", ha defendido recientemente el secretario general, Ignacio Garriga.

Garriga dijo también este lunes en la sede de Vox de la calle Bambú que "la moción de censura sería muy idónea para escuchar la alternativa y convocar elecciones". "Es el señor Feijóo quien tiene que hablar con los grupos para alcanzar la mayoría necesaria y nosotros hemos sido muy claros: apoyaremos cualquier moción de censura que sirva para echar a esta mafia y no tenga concesión a los separatismos", dijo.

Abascal evita mencionar al PP

El propio Abascal evitó este asunto en su última pregunta parlamentaria a Pedro Sánchez. En plena imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, el líder de Vox podría haber aprovechado para dirigir sus críticas hacia el PP, algo que evitó conscientemente durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. En su lugar, optó por hablar de inmigración y se refirió brevemente a la corrupción del PSOE.

Después de que la UCO registrada la sede del PSOE en Ferraz, Abascal reaccionó grabando un vídeo en el que no mencionó siquiera al PP o la moción de censura, que habría sido un recurso habitual en otros momentos. El líder de Vox optó por hablar de la "mafia" del Gobierno y sus satélites nacionales e internacionales que "todavía le apoyan", sin nombrar a Feijóo.

El portavoz de Vox, José María Fúster, ha hecho hincapié las últimas semanas en la necesidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones y, con un tono casi paternalista, ha recomendado al PP no vender la piel del oso antes de cazarla, asegurando que "deben tomarse en serio la oposición o Sánchez puede volver a ganar".

Tampoco la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha querido hacer sangre con este asunto, y ha optado por volcar sus esfuerzos en pedir la convocatoria inmediata de elecciones. "Nos da igual cómo sea esa moción de censura mientras sea para echar a Pedro Sánchez y convocar elecciones de manera inmediata", dijo también Garriga hace una semana.

La estrategia del PP

Feijóo alienta la idea de presentarla, a pesar de que Junts y PNV siguen diciendo que no la apoyarían. El PP no está dispuesto, de momento, a registrarla si no tiene apoyos, aunque podrían cambiar de opinión si hay de por medio una condena como, por ejemplo, la de José Luis Ábalos. Mientras, la estrategia pasa por presionar a los socios y situarles frente al espejo.

"Parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí", dijo este lunes en una entrevista en Telecinco. "Desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y CC, 184 diputados pedimos elecciones inmediatas", añadió. Feijóo dice, sin embargo, que "no se especula con las mociones, se presentan" y que no quiere "desviar el foco" de la corrupción del Gobierno porque es, precisamente, lo que querría el PSOE.